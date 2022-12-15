 

Путин назвал одной из главных задач на 2023 год укрепление внешних связей России

15.12.2022, 16:50, Новости дня
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Одной из ключевых задач, которые РФ предстоит решить в 2023 году, станет вывод взаимодействия с партнерами на новый уровень, сообщил президент Владимир Путин.

Для достижения этой цели нужно устранить ограничения в логистике и финансах, сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Слова президента приводит сайт Кремля.

Западные страны пытались «задвинуть» Россию на периферию мирового развития санкциями, но она не намерена идти по пути самоизоляции и автаркии.

«Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире», – указал он.

Европа своими ограничениями достигла невиданного скача инфляции в еврозоне, в ноябре этот показатель в целом дошел до 10%. У некоторых стран показатель дошел до запредельных величин, больше 20%.

«Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера – Соединенных Штатов – прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов, это их личное дело», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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