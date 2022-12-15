 

Выросла без внимания матери и не пошла по ее стопам: как живет единственная дочь Клары Новиковой

15.12.2022, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Творческая карьера Клары Новиковой сложилась по-настоящему удачно. Артистка нашла себя в любимом деле, полюбилась миллионам зрителей и примерила множество самых разных образов на сцене. Однако самая главная роль – матери – ей часто давалась с большим трудом.

Личную жизнь Клары Борисовны нельзя назвать безоблачной. Первым мужем артистки стал барабанщик Борис Новиков. Именно от него звезде досталась ее известная на сегодняшний день фамилия. Однако совместная жизнь супругов не сложилась. Муж актрисы оказался собственником и ревновал ее как к другим мужчинам, так и к карьере.

Удача в любви Новиковой улыбнулась со второй попытки. Вскоре после развода с первым мужем артистка встретила журналиста Юрия Зерчанинова. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, союз оказался на редкость крепким и счастливым. В 1977 году в семье родилась единственная дочь Мария.

Увы, из-за постоянной занятости актриса не могла давать дочери достаточно теплоты и материнской ласки. В результате Мария выросла папиной дочкой. А в 2009 году, когда девушке было уже за 30, в семье случилась трагедия. Юрия Леонидовича неожиданно не стало после операции на сердце.

Утрата стала большим ударом как для Марии, так и для Клары Борисовны. Кроме того, после смерти мужа артистке пришлось еще больше погрузиться в работу, чтобы финансово поддерживать семью. Возможно, именно горе помогло ей сплотиться с дочерью. Несмотря на то, что Мария практически выросла без внимания матери, сейчас у них теплые отношения. Однако сама Новикова признается, что чувствует невысказанную обиду со стороны наследницы.

Сейчас единственной дочери Клары Новиковой 45 лет. Мария не пошла по стопам матери и, как отец, нашла себя в журналистике. Кроме того, наследница звезды трижды сделала ее бабушкой. Сегодня у артистки есть 24-летний и 14-летний внуки Лев и Андрей, а также 20-летняя внучка Анна.

В свои 76 лет Клара Борисовна по-прежнему во всем помогает близким. Знаменитость признается, что часто поддерживает дочь и внуков финансово. Например, несколько лет назад звезда на время отдала старшему внуку свою квартиру в сердце столицы, а сама перебралась на окраину.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.20 / Люди убивающие взглядом

16.12.20 / Арми Хаммер спровоцировал слухи о романе с моделью Пейдж Лоренц

06.10.22 / Съемки “Ржавчины” возобновят после соглашения между Алеком Болдуином и семьей погибшей

27.05.21 / Изучение перспективного фотоэлектрического материала приводит к открытию нового состояния материи

07.07.21 / Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов

17.12.21 / Мнение: Любовь к себе

04.06.22 / Дама в шляпе – Личное мнение

26.10.20 / Беременная Хилари Дафф устроила праздник в честь дня рождения дочери

26.04.21 / Оружие ЦРУ, которое вызывало сердечный приступ у намеченной жертвы

18.02.22 / Скандалы: Rolls-Royce со спецномерами из запасов МВД и связи в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика