Скандалы: Деньги из России в Казахстан полились рекой

Наши граждане направили рекордное количество средств в страны СНГ

Объем денежных переводов из России в Казахстан в октябре вырос в 13 раз. Об этом говорит статистика, опуб­ликованная Национальным банком республики. Ранее о схожем кратном росте трансграничных операций физлиц сообщали и в других соседних государствах. Санкции в отношении России обсуждаются практически на каждом заседании в ЕС, международные платежные системы не собираются возвращаться на наш рынок, а СВО продолжается, не отменяя вероятность новой мобилизации.

В таких условиях россияне пытаются через возможности стран — соседей по СНГ решить свои финансовые проблемы: кто-то открывает карты в сопредельных государствах, а кто-то и вовсе туда переезжает и заводит банковский счет. Угрожает ли это явление банковской системе России и благосостоянию самих людей, которые ринулись отправлять свои средства за рубеж, «МК» выяснил у экспертов.

29-летний финансовый аналитик из Санкт-Петербурга Григорий М. летом был в Казахстане в командировке. Там, совмещая приятное с полезным, он открыл мультивалютную карту для хранения средств в четырех валютах в одном из местных банков, являющемся дочерней структурой российской кредитной организации. После возвращения он постепенно начал переводить часть средств с карты российского банка, носящего фамилию известного бизнесмена и не попавшего под санкции, на свой рублевый счет в казахском банке. Затем в приложении финорганизации он менял рубли на доллары по местному курсу, который был выгоднее, чем в любом банке внутри нашей страны. Как пишет Григорий на своей страничке в соцсети, особенностей у таких операций было много: во-первых, сами трансграничные переводы занимали не менее суток, и это было еще хорошо. Привыкший к тому, что внутри России средства с карты на карту можно перекинуть фактически мгновенно, мужчина долго приспосабливался к новому функционалу. Его друзья, которые открыли карты в других странах СНГ, при этом успокаивали питерца тем, что многим из них приходится ждать гораздо дольше, чтобы увидеть свой перевод на зарубежном счете. Во-вторых, нужно было платить комиссию в 1% при снятии долларов в банке Казахстана, куда мужчина снова приехал осенью, чтобы забрать наличную американскую валюту и уже привезти ее в Россию (как все помнят, до $10 тыс. ввозить в нашу страну можно по закону беспрепятственно).

Переехавшие в эту республику россияне посоветовали открыть ему счет в другом банке с «морским» названием, где снятие наличной валюты было бесплатным, если она пролежит на счете более 15 дней. Однако скоро ситуация с переводами усложнилась повсеместно. Уже к октябрю многие банки-контрагенты российских финорганизаций, даже не попавших под санкции, ужесточили требования: стали уточнять цели перевода и ограничили число транзакций. Тем не менее своим выбором мужчина доволен. Он несколько раз снимал наличную валюту по более выгодному, чем в России, курсу, а с помощью зарубежной банковской карты оплатил привычные иностранные игровые сервисы и платформы по просмотру сериалов, а также до сих пор оплачивает своей картой покупки во время командировок за рубеж.

Деньги льются рекой

В октябре из нашей страны в Казахстан было отправлено 42,7 млрд тенге (примерно 5,6 млрд рублей) — в 13 раз больше, чем год назад. И это не единственная страна СНГ, деньги в которую из России полились рекой. Так, по данным обзора Всемирного банка «Миграция и развитие», за восемь месяцев объем денежных переводов в Узбекистан составил $10,6 млрд, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 80% от этих операций составили переводы из Российской Федерации. По данным директора макроэкономического департамента ЦБ Армении Армена Нурбекяна, денежные переводы из нашей страны в эту республику с января по сентябрь 2022 года выросли по сравнению с прошлым годом на 155%, до $1,7 млрд. Эти же операции, осуществляемые из России в Грузию только с использованием электронных платежных систем, за один лишь сентябрь увеличились в 4,5 раза по отношению к показателю годом ранее. Всего же в первый осенний месяц денежные переводы в Грузию из других стран выросли на 85% к сентябрю 2021 года, до $387,2 млн. Причем на Россию пришлось 45% от этой суммы.

Как рассказал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, резкий рост переводов начался в апреле: он явно был реакцией на спецоперацию и последовавшие затем антироссийские санкции. Напомним, что после 24 февраля российские специалисты массово выезжали в страны ближнего зарубежья. В первую очередь так поступали IT-компании, работавшие с зарубежными клиентами, — они вывозили целые команды, чтобы поменять юрисдикцию и обойти санкции в отношении нашей страны таким образом. Эмиграционный отток со временем сократился, а российские власти к июню даже заявили о возврате 80−85% уехавших в «первую волну». Их точку зрения косвенно подтверждает и статистика переводов из России, которая заметно замедлилась как раз в июне, о чем сообщили некоторые страны. Тем не менее уже вернувшиеся айтишники продолжили пользоваться открытыми в банках СНГ картами.

В середине осени был замечен еще один всплеск интереса к трансграничным транзакциям, что эксперты также связывают с геополитикой, а точнее, с объявлением о частичной мобилизации в России. В результате в Казахстане объем переводов достиг максимума за всю историю наблюдений. Наша страна лидирует по объему полученных этой республикой денег из-за рубежа — ее доля от общей суммы увеличилась с 13,8% до 57,5%, а по количеству совершенных переводов — с 30,1% до 68,7%. При этом схожая картина и в других странах СНГ.

Четыре довода за

Основных причин резкого интереса россиян к счетам в иностранных банках четыре. Во-первых, финансовые власти, в том числе ЦБ РФ, стимулируют девалютизацию отечественной экономики, создавая условия, при которых хранить валюту недружественных стран на счетах в нашей стране физическим лицам просто невыгодно — проценты по вкладам маленькие, иностранные средства со счетов, открытых после 9 марта, вообще не снять и т.д. Во-вторых, это стремление россиян владеть картами зарубежных банков, чтобы спокойно расплачиваться безналичным образом при поездках за границу и продлевать привычные зарубежные сервисы по просмотру кино, онлайн-играм, музыке и прочее. «Наши граждане, понимая опасности, связанные с хранением недружественной валюты в российских банках, а также изыскивая способы сохранения доступа к платежным сервисам Visa и Mastercard, обратились к банковским системам дружественных или нейтральных к России стран, — объясняет аналитик TeleTrade Алексей Федоров. — Это хорошо видно как по резко выросшему объему валютных депозитов россиян в иностранных банках (около $63 млрд), который уже практически сравнялся с объемом валютных вкладов в России, так и по аномальному росту открытых валютных счетов для оформления карт Visa и Mastercard за рубежом».

Только в одном Узбекистане нерезидентами, в основном это россияне, в 2022 году было открыто более 100 тыс. таких валютных счетов. По мнению руководителя консалтинговой компании «Аусландсфинанцамт» Алексея Слободчикова, увеличение переводов вызвано желанием россиян вернуться к привычному укладу жизни. Санкционные ограничения лишили многих представителей среднего класса возможности приобретать авиабилеты у зарубежных авиаперевозчиков, бронировать отели, оплачивать услуги при отдыхе в других странах, товары международных производителей и использовать любые интернет-ресурсы, начиная от подписок на музыку и заканчивая инвестиционными инструментами. Простой человек ищет пути решения своих проблем и находит их в банках СНГ.

Третья причина усиления потока средств за рубеж, объясняющая всплеск переводов именно в октябре, связана с частичной мобилизацией в России. Граждане, переезжавшие в страны СНГ, активно переводили деньги на свои счета или их родственники помогали им средствами также с помощью переводов, а иногда так поступали их работодатели.

Наконец, четвертая причина связана с курсовой разницей при покупке наличных долларов и евро в России и в странах-соседях. Отечественные банки после введения ограничений со стороны ЦБ РФ стали позволять себе большие вольности с курсами, пользуясь дефицитом наличной валюты в стране. К примеру, есть кредитные организации, которые покупают доллары у населения за 40 рублей, а продают за 75 рублей. «Одна из возможных причин роста денежных переводов в соседние страны — большая разница между наличным и безналичным курсом доллара (эта разница в конце сентября достигала 20%). Спекулянты переводят относительно дешевую безналичную валюту в Казахстан, Грузию, Армению и другие страны и ввозят обратно в Россию относительно дорогую наличную валюту, — говорит Максим Осадчий. — Пользуясь тем, что до $10 тысяч можно ввозить в Россию без декларации».

Поскольку в ближайшее время геополитическая обстановка вряд ли изменится, санкции не снимут, а власти могут усилить гонения на доллар и евро, то переводы россиян за рубеж рискуют вырасти еще больше. Это неприятное явление для экономики, но не критическое, утверждают эксперты. По мнению Алексея Федорова, резкий рост трансграничных переводов из России оказывал и продолжит оказывать негативное воздействие на экономику страны, особенно на потребительский сектор. Последние доступные данные по розничным продажам в России за сентябрь уже говорят о новой волне снижения потребительской активности (–2,6% к августу и –9,8% к сентябрю 2021 года), а также об ускорении спада ВВП страны в годовом выражении с 4% в августе до 5% в сентябре. Однако модель российской экономики экспортно-сырьевая, а потому для нее гораздо важнее объем экспорта и конъюнктура сырьевых рынков.

Фото: Скандалы.ру

Наталья Трушина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”