Мнение: Письмо: “Письмо благодарности”

Все письма, которые приходят в рубрику, мы разбираем не столько для помощи авторам, сколько ради иллюстрации читателям.

Однако помощь авторам тоже возможна, если автор поймет разбор.

К сожалению, авторы редко на это способны. И даже те авторы, которые честно стараются извлечь пользу, честно готовы отключить сопротивление и увидеть причину своих проблем, часто не могут этого сделать. У них не сформировано качество, о котором идет речь, они не могут представить, что им этого не хватает, потому что не знают, что это такое, не чувствовали этого, не пробовали, не видели.

Вот вчерашняя автор написала письмо вдогонку, благодарит за разбор и одновременно сокрушается, что не смогла быть благодарной с мужчиной. И в этом ее коротком письме как на подносе – отсутствие представления о том, что такое благодарность, полное непонимание этого слова. Как она может быть благодарной, если она не знает, что это такое? Она даже теоретически сконструировать это не может.

Давайте посмотрим.

jarrika

Добрый день, Эволюция, пожалуйста, не воспринимайте мое письмо , как письмо « в догонку» . Это письмо благодарности. Это, видимо, моя главная проблема. Я все никак не могла понять.

(Вот она начинает с благодарности мне. Пишет, чтобы сказать спасибо за разбор. Но дальше, смотрите, она будет жаловаться и динамично перейдет к обвинению)

Я все не могла понять, я так старалась Не навязываться, не быть в тягость, не надоедать. Отвечать вложениями на вложения. Я просто хотела иметь возможность проявить свои чувства. Даже не хотела тянуть вложения, хотелв любить. Не думаю, что мы протянули бы полтора года, будь я так не благодарна. Но, я все-равно не достаралась, не дотянула и не допоняла. Вчера мне казалось – я молодец, сегодня мне кажется, я сдохну нахрен.

(Начала во здравие, закончила за упокой. Баг Попрошайка не дает человеку признать благо, данное ему другим. Для этого надо выразить облегчение или радость, а баг Попрошайка всегда настаивает на том, что другие не додали, не угодили или даже обобрали, обидели, в общем остались должны. Поэтому когда автор пытается выразить благодарность, у нее всегда получается вот это: “спасибо, конечно, но теперь все еще хуже”. Она и мужчину так же благодарила. “Спасибо за ужин, но теперь я буду неделю по тебе скучать”, “спасибо, но время так быстро пролетело (а ты все проспал)”. С кислым лицом благодарила, с претензиями подтекстом)

Муж бросил из-за холодности в сексе, любимый бросил из-за неблагодарности. 43 года, ничему не научилась. Но, хотя бы теперь понимаю, что к чему.

(Скорее всего и муж ее бросил не за холодность, а за кислые щи. И любимый устал смотреть на ее тоску и обвиняющий вид. Он и так невротик с обостренным чувством долга и вины. Обратите внимание вывод о неблагодарности она сделала сама, я об этом не писала. Я писала, что она кормила кислыми щами вместо приятного досуга. Автор не понимает, что главная благодарность за любые вложения – это счастье и удовольствием. Она сделала вывод, что она должна была чаще говорить спасибо, хотя спасибо, сказанное с кислым лицом, это хуже, чем ничего. Это такое: “Вижу, ты старался, но нет, мне это не помогло, мне все равно очень плохо”. Как думаете, друзья, почему человеку с багом Попрошайка всегда плохо?)