 

Новый большой кроссовер Lexus TX на базе Toyota Highlander показан на первых фоторендерах

15.12.2022, 16:05, Разное
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Японский автогигант Toyota намерен презентовать новый кроссовер Toyota Grand Highlander в феврале следующего года.

В свою очередь, производитель пока не раскрывает никаких особенности, но эксперты рассекретили некоторые параметры новинки. В частности, в Сети уже доступны неофициальные рендеры, которые подтверждают возможность выхода в продаже Lexus LT к концу 2023 года. Автомобиль получит бензиновый двигатель с мощностью 279 л.с.

Кроме того, новинка появится в улучшенных гибридных модификациях с силовой установкой на 367 л.с. мощности. Заявлено, что в дальнейшем в продажу может выйти полность электрическая модификация кроссовера, но пока производитель не готов называть все версии будущей модели паркетника.


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