Антонио или Папи: как Дакота Джонсон называет своего отчима Антонио Бандераса

В недавнем диалоге с изданием E! News 62-летний голливудский красавчик Антонио Бандерас вспомнил свою бывшую падчерицу, звезду “50 оттенков серого” Дакоту Джонсон. Актер назвал прозвище, которым его когда-то окрестила еще совсем юная и никому не известная Джонсон.

Я одновременно “Папи” и “Антонио”, потому она всегда называла меня “Папонио”, – сказал актер.

Также Бандерас упомянул трогательный момент, когда Дакота вручала ему награду за роль в картине “Боль и слава” на церемонии Hollywood Film Awards 2019 года.

Она произнесла одну из самых красивых речей, которые мне когда-либо посвящали. Я был очень благодарен, узнав, что она думала о своем Папи именно так, – с ностальгией вспомнил он.

Антонио Бандерас и актриса Мелани Гриффит познакомились на съемках ромкома 1995 года “Двое — это слишком” и поженились в 1996-м. Дакота Джонсон родилась за несколько лет до их встречи, 4 октября 1989 года, от отношений Гриффит с актером и певцом Доном Джонсоном. Бандерас и Гриффит развелись в 2015-м на почве стандартных для Голливуда “непримиримых разногласий”. У них также есть общая 26-летняя дочь по имени Стелла дель Кармен.