Подруга заступилась за Кейт Миддлтон после заявлений Меган Маркл

После того, как Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон в холодности, за принцессу Уэльскую решила публично заступиться ее давняя приятельница, которая предпочла остаться неназванной. В диалоге с изданием People она заявила, что, на самом деле, Кейт очень дружелюбна и приятна в общении.

Кейт очень любит обниматься, – сказала она. – Она теплая и дружелюбная и приветствует всех крепкими объятиями и поцелуями. Для нее естественно быть такой.

Напомним, что в первых сериях нашумевшей документалки Netflix “Гарри и Меган” герцогиня Сассекская вспомнила свое знакомство с принцем Уильмом и Кейт Миддлтон. Меган подчеркнула, что Кейт не стала отвечать взаимностью на ее объятия, и та была поражена “формальностью” членов королевской семьи в повседневной жизни.

Первая часть скандального документального проекта уже доступна на Netflix. Следующие три серии выйдут уже сегодня, 15 декабря. О многомилионной сделке Сассекских со стриминговым гигантом заговорили еще в мае этого года, а уже в начале декабря стала известна дата премьеры. За несколько дней до релиза на связь с прессой вышли инсайдеры, близкие к королевской семье, и рассказали о том, как в Букингемском дворце отреагировали на грядущее реалити.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, в свою очередь, никак не комментируют новое шоу и продолжают исправно выполнять свои королевские обязанности. На днях они опубликовали новую рождественскую открытку, на которой запечатлены вместе со своими тремя детьми.