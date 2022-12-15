Шольц: «Северный поток-2» взорвали рейхсбюргеры

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности расследования взрывов на трубопроводе «Северный поток-2».

Правоохранители выяснили, что диверсию совершили члены праворадикального движения рейхсбюргеров.

Радикалы, не признающие легитимность ФРГ, планировали обескровить немецкую экономику путём срыва поставок нефти и газа. Такие меры, по их мнению, должны были привести к обрушению промышленности в Германии, а также к политической нестабильности и как следствие, к падению правительства.

Для подрыва были использованы две морские мины типа «Фердинанд», произведённые в 1912 году. Двое диверсантов спустились на дно на батискафе, заложили мины рядом с трубой и произвели подрыв путём выстрела по ним из мортиры.

– Они планировали убить меня. Они планировали уничтожить Германию, её экономику, – сказал Шольц. – Запомните: канцлер – это Германия, а Германия – это канцлер. Мятеж рейхсбюргеров потерпел крах. Оставшиеся радикалы будут нами найдены и разгромлены! Трубы «Северного потока-2» уже не восстановить. Но я вас заверяю, моя решимость как никогда сильна и велика.

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