Cпоры не утихают — перед саммитом в Брюсселе страны ЕС так и не смогли согласовать новый пакет санкций против России

Спор о новых санкциях против России, а также попытки отдельных стран блокировать другие решения грозят омрачить последний в этом году саммит ЕС, пишет RND. В среду вечером страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. В то время как Франция, Нидерланды и Германия предлагают внести в новый санкционный пакет коррективы, чтобы исключить угрозу продовольственной безопасности и наладить экспорт продовольствия из РФ в развивающиеся страны, Польша, Литва и Латвия выступают категорически против поправок.



AP

Последний саммит ЕС в этом году может быть омрачён спором о новых санкциях против России, а также попытками отдельных стран блокировать другие решения. Вопреки ожиданиям в среду страны ЕС не смогли согласовать планируемый девятый пакет санкций в отношении России. Кроме того, решение по заморозке средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития из-за обвинений в коррупции, согласованное ещё в понедельник, также может быть пересмотрено. На этот раз проблема кроется не в позиции Будапешта, пишет RND.

К вечеру среды должны были быть приняты официальные решения по всем вопросам. Однако, как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, разногласия по поводу окончательных деталей пакета санкций не были улажены вплоть до позднего вечера среды. Новое компромиссное предложение должно быть рассмотрено экспертами стран-членов к началу саммита в четверг днём.

Основные дискуссии ведутся по вопросу о том, может ли действующий санкционный режим воспрепятствовать экспорту российской сельхозпродукции и удобрений в развивающиеся страны. Франция, Нидерланды и Германия предполагают, что новые ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности и призывают внести коррективы в девятый пакет санкций, чтобы исключить такую угрозу юридически и наладить экспорт продовольствия из РФ в развивающиеся страны. Польша, Литва и Латвия считают, что исключения из санкций могут «сыграть на руку российской пропаганде» и не хотят принимать никаких поправок.

Крайний срок окончательного утверждения так называемого «венгерского пакета» также пришлось перенести на четверг. По словам дипломатов, причиной стала задержка одобрения со стороны Польши, которая выступила против введения глобального минимального налога на прибыль крупных корпораций и, как следствие, заблокировала весь пакет соглашений.

Первоначально страны ЕС согласовали пакет, состоящий из четырёх частей, в понедельник. Они договорились о заморозке средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития в размере €6,3 миллиардов из-за недостаточного прогресса в области борьбы с коррупцией. Кроме того, пакет содержит положения, касающиеся введения глобального минимального налога на прибыль крупных корпораций, макрофинансовой помощи ЕС Украине и плана использования средств из Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии коронавируса для Венгрии.

Несколько недель Венгрия блокировала минимальный налог и помощь Украине. По словам дипломатов, Венгрия согласилась отказались от блокировки этих решений, когда такие страны, как Германия, пригрозили Будапешту заблокировать утверждение плана использования средств из Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии коронавируса для Венгрии. Однако в настоящий момент принятие пакета блокирует Польша.

У глав государств и правительств ЕС есть и другие важные проблемы, которые предстоит решить на последнем саммите в этом году. Среди прочего речь идёт о военной и гуманитарной помощи Украине и об отношениях с США. Трансатлантические отношения отягощены многомиллиардной программой Джо Байдена по борьбе с инфляцией. Субсидии, которые предусматривает новый американский закон, в ЕС считаются дискриминационными и несовместимыми с правилами Всемирной торговой организации. Разногласия между странами ЕС по вопросу борьбы с энергетическим кризисом и введения потолка цен на газ также пока преодолеть не удалось, пишет RND.