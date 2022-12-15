 

ЕС и НАТО готовятся официально призвать Россию прекратить войну и вывести войска из Украины

15.12.2022, 15:15, Разное
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ЕС и НАТО готовятся выступить с официальным обращением к РФ «прекратить военные действия и покинуть территорию Украины», пишет издание Politico. От призыва европейских политиков не стоит ожидать сенсаций, тем не менее его публикация долгое время откладывалась. В проекте документа, с которым частично ознакомились журналисты, также содержатся обвинения РФ в «усугублении продовольственного и энергетического кризиса».


AP

Евросоюз и НАТО вскоре выступят с совместным призывом к РФ «прекратить военные действия и покинуть территорию Украины». Проект декларации разрабатывался более года, однако, по словам внутренних источников, его обнародование было перенесено из-за напряжённости в отношениях между Турцией и Кипром. Теперь же окончательный вариант документа близок и ожидается, что он будет представлен в ближайшее время или в начале 2023 года, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Текст декларации в целом ничем не примечателен, однако его официальная публикация станет значительным дипломатическим достижением, учитывая то время, которое потребовалось для его составления. Первоначально предполагалось, что документ будет представлен на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года. Как отмечает Politico, разочарование из-за задержек с документом уже давно нарастало.

Так, в сентябре после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что «пришло время согласовать новую совместную декларацию, чтобы продвинуть вперёд наше партнёрство». А в начале месяца Европарламент пожаловался, что, «несмотря на эффективное сотрудничество на местах», «особенно заметно затягивание с долгожданной третьей совместной декларацией». Текст обсуждался в основном между канцелярией председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО, пишет Politico.

В почти окончательном варианте документа, с которым частично ознакомились журналисты издания, ЕС и НАТО призывают Россию «немедленно прекратить конфликт и уйти с Украины» и вновь заявляют о своей «непоколебимой и постоянной поддержке её независимости». Они также договорились «полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу», а также обвинили Россию в «усугублении продовольственного и энергетического кризиса, затронувшего миллиарды людей по всему миру», пишет Politico.


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