Мнение: Запахнет липой?

Выкладывал в ЖЖ «Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», подписанное 22 июля 2019 года генералом ФСБ, заместителем начальника управления М.

Это Постановление есть не только в материалах уголовного дела, по которому Пресненский суд вынес приговор еще в мае этого года. Это постановление есть и в уголовном деле о Площадке, через которую прокачали порядка полутора триллионов рублей. А прибыль от криминальной деятельности Площадки делилась в такой пропорции: банкир Раздорожный – 40 %, банкиры Станкевич и Моторин – по 20% и 20% получал полковник МВД. Дмитрий Захарченко.

Рассказывал об всем этом в очередном выпуске «НОвой ВИДЕОгазеты»:

Выясняется, что в уголовном деле, возбужденном по деятельности Площадки, первоначально было порядка ста фигурантов. Потом количество участников банковского преступного сообщества, задействованных в работе Площадки, сократили до пяти десятков…

И хотя расследование уголовного дела, возбужденного в том числе и по ст.210 УК, давно завершено, передавать в суд дело не торопятся. И это при том, что большинство рядовых обвиняемых признали вину, раскаялись и заключили сделки со следствием.

Есть версии, почему это уголовное дело не спешат оправить в суд? Потому что есть опасения, что приговор по этому уголовному дело может поставить под сомнение приговор, вынесенный в Пресненнском суде в мае этого года? Липа того уголовного дела запахнет чересчур резко?

Фотография цветущей липы отсюда

—