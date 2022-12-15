Мнение: Латиноамериканизация США, британские индусы против «белой йоги» и американская судья о Викторе Буте

1. Судя по приведённой выше карте, юго-запад США стремительно превращается в филиал Мексики (ссылка):



Доля испаноязычного населения (латиноамериканцев) от общего населения штатов США на 2021 год.

Так, наибольшее число латиноамериканцев проживает в Калифорнии (более 15,5 млн) и Техасе (около 11,8 млн человек), что составляет 40% от населения этих штатов. Но вот наибольшая доля наблюдается в Нью-Мексико — там испаноязычных половина от населения.

На севере страны отдельно стоит отметить штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк, где латиноамериканцев примерно 20%. Всего же их доля в общем по США составляет 19,5%.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Минутка индусы тоже хотят денег.

Есть, ув. друзья, среди нас те, кто ещё не понял, о чём на самом деле модные слова «деколонизация», «культурная апроприация», «привилегированность» и «борьба с эксплуатацией».

В переводе на человеческий все они звучат «дайте денег дайте денег дайте денег дайте».

Guardian радует историей британской йогини Нади Гелани, которая выпустила «Манифест йоги» и разоблачает ужасные факты жизни:

А) В Британии большинство преподавателей йоги белые. Обучающихся — тоже.

Б) Занятия дороги, по 20 фунтов за занятие, не по карману многим по праву владеющим брендом «йога» индусам. К тому же заниматься надо в стофунтовых леггинсах на дорогом коврике, а на нём нарисован украденный у индусов ОМ.

В) А мировая йога-индустрия — это, между прочим, под сорок миллиардов долларов в год.

Г) Надо что-то делать. «Не то чтобы я считаю, что йогу надо вернуть строго индийцам, а белых от неё отлучить. Так не сработает. Но нужна дискуссия!»

Дискуссия, разумеется, будет о том, чтобы платить и каяться.

…Я на днях писал, что самый доходный бизнес в развитом XXI веке — это бизнес на продаже неприятностей и обвинений (он проник даже в косметику и энергетику, а уж если мы прочтём под этим углом все вопли всех прибалтов, восточноевропейцев, цеевропейцев и среднеазиатских деколонизаторов в сторону нашей ув. страны — то легко опознаем попытки такой бизнес мутить).

Но впечатляет скорость, с которой внутренним налогом на виноватость в передовом мире облагается всё любое.

3. Американцы, обменявшие Виктора Бута на баскетболистку-наркоманку, теперь признают, что обвинения в его адрес были ложными (ссылка):

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе российского предпринимателя Виктора Бута, публично заявила о том, что не считает его террористом. По мнению судьи, Бут — обычный бизнесмен.

«Бут не был террористом. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все. Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила судья, ее слова передает информационное агентство РИА Новости. Важно отметить, что именно Шейндлин в свое время приговорила Виктора Бута к 25 годам тюрьмы.

Также экс-судья отметила, что Бут точно не собирался и не хотел участвовать в убийствах американских граждан, никакие его действия абсолютно точно не были на это направлены.

Виктор Бут несколько дней назад был освобожден из американской тюрьмы (там он провел 12 лет, а до этого – еще три года находился в заключении в Таиланде) и в рамках обмена заключенными с Соединенными Штатами вернулся на родину. Он был обменян российскими властями на знаменитую титулованную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала в РФ длительный тюремный срок за перевозку наркотиков.