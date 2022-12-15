Скандалы: Потрошитель бутиков

Откуда у экс-начальницы ИФНС из Ставрополя бизнес на миллиарды

Бывшая глава одной из налоговых инспекций Ставрополья Юлия Кинжибалова внезапно стала богатой бизнесвумен: она владеет нефтесервисной фирмой «ГК СПА» с офисом в центре Москвы. Как это ей удалось?

Как налоговый инспектор стала бизнесменом

На днях налоговики Ставрополья составили очередной рейтинг местных богачей за 2021 год: здесь живут 23 миллиардера, 161 человек с доходами от 100 до 500 млн рублей в год и 811 жителей, зарабатывающих от 10 до 100 млн. Причём количество миллиардеров увеличилось в пять раз всего за 2020–2021 годы. По итогам 2022-го в списке может занять достойное место уже бывшая начальница межрайонной инспекции налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю 36-летняя Юлия Кинжибалова.

Менее чем за три года руководства ИФНС — с января 2019-го по ноябрь 2021-го — женщина прошла путь от скромного госслужащего до владельца компаний с миллиардными оборотами.

Впервые о Кинжибаловой громко заговорили местные СМИ и блогосфера в конце 2021 года. Появилось видео, на котором очень похожая на начальницу ИФНС № 5 женщина прошлась по московскому ЦУМу, оставив в бутиках 2 млн рублей. После этого аккаунты Кинжибаловой внезапно исчезли из Facebook* и Instagram*.

Кинжибалова недолго была без дела: согласно данным ЕГРЮЛ, уже в марте 2022-го она стала владелицей нефтесервисной компании ГК СПА.

Фирма зарегистрирована в Москве на Большой Грузинской улице и является одним из партнёров компании «Газстройпром». Последняя оскандалилась в конце 2020 года, когда сорвала строительство знаменитой башни «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге стоимостью 20 млрд рублей.

ГК СПА живёт за счёт многомиллионных контрактов на проектирование, строительство, монтаж и обслуживание оборудования с российскими предприятиями нефтегазовой сферы. В 2021 году объём работ позволил фирме выручить почти 2 млрд рублей.

Ещё ГК СПА является учредителем компании того же профиля «Фортресс энерджи Тек.» в Самаре, выручка которой в прошлом году составила 80 млн рублей, а также горнодобывающего предприятия «Бизнес альянс» в Оренбургской области. Таким образом, бывший налоговик сейчас контролирует сразу три промышленных предприятия.

Что известно о семье Кинжибаловой

Ставропольская золушка родилась в семье инженера, её отец работает в Ростехнадзоре, возглавляет отдел государственного строительного надзора за подъёмными сооружениями по Ставропольскому краю. По его стопам пошёл и младший брат Юлии — оба занимаются научной работой, пишут статьи на тему причин аварийности на производстве.

У Александра Кинжибалова есть ещё одна дочь — Нина, победительница конкурса «Женщина года – 2015» в номинации «Успешная молодость» и, вероятно, уже бывшая сотрудница «Газпром трансгаз Ставрополь». Интересная сосредоточенность дочерей на нефтегазовой сфере. В августе 2019 года девушка открыла ИП с единственным видом деятельности: управление недвижимым имуществом.

До недавнего времени Кинжибаловы жили практически в центре города, в двух шагах от краевого правительства. Там в их распоряжении была квартира площадью 123 квадратных метра. Позже семья зарегистрировалась чуть дальше, в квартире обычной хрущёвки площадью 44,2 квадрата.

Судя по декларации о доходах Юлии Кинжибаловой, с 2018 по 2021 год дочь инженера имела в собственности квартиру площадью 62 кв. м, ещё почти 220 квадратов находились в пользовании. В это время женщина водила немецкий паркетник BMW X4 в комплектации Sport.

Из той же отчётности видно, что в налоговую Кинжибалова пришла в 2010 году на должность специалиста 3-го разряда отдела налогообложения юридических лиц. До 2019-го карьера шла в гору: старший налоговый инспектор — главный инспектор — начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок — заместитель начальника ИФНС № 5 — начальник.

Как инспектор ИФНС устраивала личную жизнь

Параллельно с работой девушка строила и свою личную жизнь. Судя по старой анкете на одном из сайтов знакомств, подходила к этому делу ответственно.

— Мне интересны Умные мужчины. Я не говорю о ботанах и зубрилах. Я говорю о мужчинах с развитым интеллектом. С пытливым умом, уверенных, интеллигентных, любознательных, холодных, расчётливых стратегах, — написала специалист налоговой службы у себя на странице.

Лайф обнаружил сразу несколько старых заброшенных аккаунтов в соцсетях, в которых публиковалось множество фотографий Кинжибаловой. Из количества и содержания снимков видно, что девушка любила тусоваться в клубах и ресторанах. В её окружении можно увидеть тогдашнюю золотую молодёжь Ставрополья, например будущего депутата городской Думы Краснодара Андрея Анашкина или президента Федерации компьютерного спорта Ставропольского края Сергея Кузьмина.

В 2010-х девушка встречалась с молодым человеком, менеджером одной из медицинских компаний. Отношения выглядели серьёзными — в своих соцсетях Юлия даже сменила фамилию, но, похоже, в итоге у пары что-то не заладилось. Последняя их совместная фотография, которую удалось обнаружить Лайфу, датирована 2017 годом.

Откуда у Кинжибаловой может быть квартира за 100 млн

В апреле 2021 года в Ставрополе появилась новая компания — «Инвест кафе» с деятельностью в сфере ресторанного бизнеса. Кроме прочего, фирма занималась обслуживанием торжественных мероприятий, молочной продукцией, владела баром. Дела у новичка сразу пошли в гору — за неполный год компания выручила более 22 млн рублей.

Владельцем «Инвест кафе» стал 56-летний немецкий бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада. В России он работает уже очень давно и сменил не одну сферу: у него был гостиничный бизнес в Санкт-Петербурге, переработка морепродуктов и розничная торговля продуктами питания в Южно-Сахалинске, аренда и лизинг горного и нефтегазового оборудования в Казани и, наконец, та самая нефтесервисная компания в Москве — ГК СПА. В марте этого года Кинжибалова получила в собственность 76% фирмы, а Совада со своими 24% остался при новой владелице генеральным директором.

Важная деталь: в 2015 году Юлия Кинжибалова регистрировалась в одной из поликлиник Москвы. В качестве домашнего адреса она указала дом в самом центре столицы по соседству с главным офисом своей будущей бизнес-империи — на Большой Грузинской улице. По этому адресу находится ЖК премиум-класса, в котором расположена квартира площадью 132,5 квадратных метра.

В этом комплексе даже нет квартир меньше 100 квадратов. Высота потолков достигает 3,6 метра, панорамные окна во всю стену, подъезд, а вернее лобби, отделан натуральным камнем, деревом и стеклом, рестораны, супермаркеты и огромный фитнес-центр с бассейном на первых этажах, зелёные благоустроенные террасы для прогулок расположены на крыше. За безопасность жильцов отвечает канадская управляющая компания. Стоимость квартиры площадью 130 квадратов от застройщика — 113 млн рублей.

Как телефон налоговика ездил на Mercedes по Москве

Есть в биографии Кинжибаловой и белые пятна. Например, в декларации о доходах отсутствуют сведения за 2015–2017 годы. Примерно в это же время некая уроженка Ставропольского края Юлия Карпова с совпадающей датой рождения и ставропольским номером мобильного телефона Кинжибаловой жила в Москве в районе Алтуфьевского шоссе и водила белоснежный Mercedes C180.

Девушка с этим номером телефона продавала в Москве через сайт бесплатных объявлений шубу Avanti, купленную, по её словам, в Греции за 3,2 тыс. евро. Избавиться от одежды сразу не удалось, и в марте следующего года она уже продавалась из Ставрополя.

А в декабре 2019-го владелица того же аккаунта искала в краевой столице персонального водителя для начальника налоговой инспекции.

Кроме прочего, электронный почтовый ящик Кинжибаловой оказался среди подписчиков сайта Алексея Навального**, на него приходили ценные указания во время организации оппозиционерами так называемого умного голосования.

Оперативники профильных подразделений ФСБ и МВД регулярно проводят проверки в налоговых инспекциях. Не исключено, что Кинжибалова, несмотря на то что уже уволилась из ФНС, подпадёт под внимание силовиков из-за странных трат в период своей работы на госслужбе, а также последующей внезапной успешной карьеры в бизнесе.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

** Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”