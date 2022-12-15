Новый внедорожник Tank 500 получил в КНР мощный гибридный двигатель в декабре 2022 года

Новый рамный внедорожник Tank 500 недавно презентовали в Москве, однако на внутреннем рынке продемонстрировали гибридную версию автомобиля.

В свою очередь, внешние отличия оказались минимальными, о чем свидетельствует хромированная радиаторная решетка, вертикальные задние фонари, а также общие габариты. Таким образом, производитель ограничился обновленными техническими параметрами. Под капотом Tank 500 установлен 2-литровый бензиновый мотор с электродвигателем с общей мощностью 420 л.с.

В компании сообщили, что новая версия автомобиля предполагает средний расход топлива около 4,4 литра, а также возможность проехать на электротяге до 45 километров. Уже в следующем году станет возможным приобрести гибридный внедорожник Tank 500 на внутреннем рынке.