 

Новый внедорожник Tank 500 получил в КНР мощный гибридный двигатель в декабре 2022 года

15.12.2022, 14:44, Разное
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Новый рамный внедорожник Tank 500 недавно презентовали в Москве, однако на внутреннем рынке продемонстрировали гибридную версию автомобиля.

В свою очередь, внешние отличия оказались минимальными, о чем свидетельствует хромированная радиаторная решетка, вертикальные задние фонари, а также общие габариты. Таким образом, производитель ограничился обновленными техническими параметрами. Под капотом Tank 500 установлен 2-литровый бензиновый мотор с электродвигателем с общей мощностью 420 л.с.

В компании сообщили, что новая версия автомобиля предполагает средний расход топлива около 4,4 литра, а также возможность проехать на электротяге до 45 километров. Уже в следующем году станет возможным приобрести гибридный внедорожник Tank 500 на внутреннем рынке.


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