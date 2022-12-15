 

Княжеская семья Монако устроила рождественскую елку во дворце и раздала подарки детям

15.12.2022, 14:10, Разное
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Княжеская семья Монако делится праздничным настроением. Накануне, 14 декабря, в пышно украшенном дворце прошла традиционная рождественская елка, на которой монархи пообщались с подданными и раздали подарки — игровые наборы и сладости — детям 5-12 лет. Естественно, не без помощи Санта-Клауса. 

Дети князя Альбера и княгини Шарлен, двойняшки Жак и Габриэлла, которым в начале месяца исполнилось по 8 лет, посещают это мероприятие не впервые и по традиции каждый год с удовольствием участвуют в празднике. В этом году вся семья вышла к публике в сочетающихся между собой образах. Мать и дочь нарядились в одинаковый синий (Шарлен выбрала эффектное пальто-кейп, а Габриэлла — очаровательную шубку из искусственного меха), а отец и сын предпочли серый и черный цвета. 

Отметим, что в прошлом году княгиня Шарлен пропустила елку из-за проблем со здоровьем. Тогда, по словам ее мужа, она страдала от “истощения, эмоционального и физического”. Как известно, сначала она перенесла тяжелую ушную инфекцию, а затем заразилась нашумевшим COVID-19. Поэтому каждый новый выход княгини в приподнятом настроении и отличной форме неизменно радует поклонников королевской семьи Монако по всему миру.

В конце ноября княжеская семья в полном составе появилась на праздновании Национального дня Монако. Там Шарлен блистала в безупречном белоснежном пальто с глухим воротом французского бренда Akris. 

 


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