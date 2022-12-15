“Мое время носить плащ прошло”: Генри Кавилл отказался возвращаться к роли Супермена

39-летняя звезда “Ведьмака” от Netflix и “Супермена” от DC Генри Кавилл покидает супергеройскую франшизу несмотря на то, что к выходу готовится новый фильм. Об этом сообщает издание Deadline. На роль Супермена подберут другого актера. Генри, в свою очередь, официально обратился к фанатам и объяснил свое решение, заодно намекнув на то, что со временем вернется в качестве другого персонажа вселенной DC.

Я только что встречался с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном (режиссер и продюсер — прим. ред.), и это печальная новость для всех. В конце концов, я вернусь не как Супермен, – сказал актер. – Эта новость не самая легкая, но такова жизнь. Мы можем немного погоревать, но должны помнить, что Супермен все еще где-то рядом. Все, за что он выступает, примеры, которые он нам подает, — все это существует. Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет Супермен, никогда не изменится.

Ранее режиссер Джеймс Ганн подчеркивал, что крайне заинтересован в том, чтобы Кавилл вернулся к роли Кларка Кента, а сам Кавилл еще в октябре намекал, что может сыграть персонажа вновь. Он действительно появился в эпизодах нового боевика “Черный Адам” в этом году. Кавилл исполнил роль Супермена в фильмах “Человек из стали” (2013) и “Бэтмен против Супермена” (2016) вместе с Беном Аффлеком.

Это еще одна неутешительная новость для фанатов Кавилла. О том, что он покидает сериал “Ведьмак” на четвертом сезоне, стало известно всего пару месяцев назад. В новых сериях исполнителя главной роли заменит другой голливудский красавчик — 32-летний Лиам Хемсворт.

Впрочем, в делах сердечных у Генри Кавилла все стабильно. На днях он вместе со своей возлюбленной Натали Вискузо вышел в свет на премьеру фильма “Аватар: Путь воды” в Голливуде. Пара встречается уже более года.