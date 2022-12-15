 

Чо опять купить?! – Личное мнение

15.12.2022, 14:08, Разное
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На Новый год у обычного человека — только траты. Мужику подарок купи. Детям купи. Ёлку поставь. На балет в драмтеатре билеты купи. На ёлку денег сдай.

А потом ещё и на Оливье морковку купи и настругай.


Фото: Соцсети

Хуже всего в новогодних тратах не это — тут ведь для своих ведь стараешься. И для себя.

Что делать с коллегами и подругами? Им что купить, если бюджет — 200-300 рублей на каждую?

Рассказывала уже, что самый лучший подарок от коллеги я получила — мыло! Это вам не пожухлый дежурный цветок-кактус в горшке с надеждой, что он расцветёт от любви.

Не расцветёт. А денег стоит!

Чтобы выбрать действительно подарок с душой, нужно отходить от устоявшихся стереотипов.

Считается, что мыло не дарят. А если это даже больше, чем просто мыло ручной работы? А если это художественно выполненная миниатюра?

Такое мыло изготавливают в нижегородской мыловареной мастерской «Дарёна».

И стоит — как раз в бюджете. Всего за 200-300 рублей можно купить подарок, который будет встречен искренним восхищением, удивлением и улыбкой.

Такой сюрприз создаст праздничное настроение. Скорее всего, его даже не будут использовать по прямому назначению, а сохранят на память — поставят на полочку в ванной, на туалетный столик, положат в шкаф как отдушку для белья или вообще на рабочий стол, чтобы напоминал о том, кто эту красоту подарил. То есть, о вас.

Выбрать можно из 500+ вариантов. Такого разнообразия я не видела больше нигде. У «Дарёны» огромный выбор мыла новогодней тематики: символы года-зайчики, снежинки, ёлочки, снеговики, мандаринки.

Снежной морозной зимой приятно вспомнить о тёплом лете. Поможет это сделать мыло в виде цветов, фруктов, ягод, которые не только выглядят как настоящие, но и пахнут, как натуральные. Мыло-мандарин пахнет мандарином, клубника — клубникой.

Мужчины оценят шутку, если к новогоднему столу им преподнести мыло в виде бутылки, бутерброды с икрой или вяленой воблой. Домашний мастер оценит искусно сделанные наборы инструментов.

Сертификаты качества и безопасности на всю продукцию мастерской «Дарёна» подтверждают её 100% безопасность для здоровья, в том числе и для детского.

Мыло «Дарёна» стоит от 70 рублей на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете. Можно заказать и прямо на сайте компании.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

Источник: Лена Миро


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