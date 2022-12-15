Никому не нужное «национальное достояние»

Каковы перспективы российской газовой отрасли? Неубедительные. И дело не в Европе, которая учится обходиться без нас.

«Европа никак не обойдется без российского газа. По любой цене будут покупать».

«Потолка» цен на газ не будет, Запад не сможет о нем договориться».

«Россия создаст новый «газовый ОПЕК» со среднеазиатскими государствами».

«Даже Эрдоган поддерживает Россию в желании создать новые модели сбыта для «Газпрома».

Это все заверения мейнстримовских российских медиа последних дней. И все они решительно опровергаются фактами.

Действительно актуальный вопрос нужно ставить так: насколько быстро РФ лишится «национального достояния»?

Нет, с самим газом, конечно, ничего не случится.

Он есть и будет.

Уже разведанных запасов газа у РФ должно хватить, по разным оценкам, на 50–110 лет. В последнее время заметно расходятся даже официальные прогнозы: в августе руководитель госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров сообщил, что разведанных запасов хватит на 80 лет (к слову, нефти — на 39), а министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов несколькими месяцами ранее озвучил планку в 103 года и 59 лет (по нефти).

Все подобные прогнозы даются без учета новых геологоразведочных работ, а главное, исходят из предположения о сохранении примерно нынешних объемов добычи.

А вот тут уже, что называется, все не так однозначно. Поддерживать добычу газа хотя бы на сегодняшнем уровне, как уже открыто признают даже российские госчиновники, в ближайшие годы не представляется возможным — адекватных стимулов для сохранения добычи не проглядывается уже сейчас.

Деньги есть, но вы все же держитесь

В Европе «цены на тот же газ зашкаливают <…> 1700 [долларов за тысячу кубометров] уже позавчера было», — пояснил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Днем ранее на Петербургском налоговом форуме один из топ-менеджеров «Газпрома» сообщил, что по итогам уходящего года компания станет крупнейшим налогоплательщиком России, перечислив в бюджетную систему более 5 трлн рублей. Для сравнения: все доходы федеральной казны — это чуть более 25 трлн.

Предыдущий «налоговый рекорд «Газпрома» случился годом ранее и составил «всего» 3,3 трлн.

Национальное достояние РФ в тяжелую годину не просто кормит бюджет, но делает это и посытнее, чем когда бы то ни было.

Как это вышло? А главное, надолго ли?

XI Петербургский международный газовый форум. Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В ноябре именно сверхлимитные поступления налога на добычу газа от «Газпрома» спасли бюджет РФ от резкого падения «нефтегазовых доходов». За месяц их поступило 866 млрд руб., что всего на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Дело в решении правительства «изъять» у «Газпрома» дополнительно 1,244 трлн рублей в виде компенсации бюджету за то, что концерн отказался выплачивать дивиденды за 2021 год. Государство тут, что называется, в праве как главный акционер — у него 50,23%, из которых 38,37% прямо у Росимущества, а остальной пакет распределен между госкомпаниями «Роснефтегаз» (почти 11%) и «Росгазификация» (менее 1%).

416 млрд руб. поступило в октябре, обеспечив федеральному бюджету профицит по итогам десяти месяцев. Без экстраплатежа «национального достояния» уже в октябре бюджет РФ ушел бы в дефицит на сумму около 300 млрд.

Красноречивые данные: за январь–октябрь нефтегазовые доходы бюджета составили уже 102,6% годового плана, а вот остальные доходы — только 79,7% от плана. В сравнении с теми же 10 месяцами 2021 года нефтегазовые поступления выросли на 30%.

И это только налоги. А ведь «Газпром» в октябре выплатил и собственно дивиденды, но уже текущего года — по итогам первого полугодия. Рекордные в истории российского фондового рынка — 1,208 трлн рублей. Соответственно больше 600 млн также пошли в доход федерального бюджета.

А в ноябре «Газпром» перечислил еще 416 млрд рублей сверх плана, чем поддержал временную стабильность казны.

Когда этот аттракцион неслыханной щедрости закончится, ясно — уже в ближайшие месяцы.

С каждым месяцем сокращается не только продажа газа на экспорт, но и падает внутрироссийский спрос. Беспрецедентно высокие доходы «Газпром» получал за счет, как верно отметил президент, зашкаливающих цен.

Каковые цены, даже если и сохранятся, то только на рынке, с которого российский монополист ушел сам. И, похоже, навсегда.

Федеральный бюджет на 2023 год планировался с учетом предположения, что компания продаст на экспорт только 84 млрд куб. м газа.

Для сравнения: в 2021-м только Евросоюз купил 145 млрд кубов, а общий пакет составил почти 200 млрд кубометров. Несколько предыдущих лет показатель был еще выше. Например, в 2018-м ЕС купил 198 млрд кубометров.

А не будут брать, отключим…

Главное, что нужно знать, — никаких санкций в отношении поставок российского газа не вводилось. В отличие от нефти.

И даже потолок цен на газ, который в Евросоюзе все еще пытаются (об этом ниже) ввести, вовсе не направлен против именно российского газа. Он планируется для всех поставщиков без исключения и скорее призван обуздать европейских же перекупщиков, а не «наказать» РФ.

Да, есть «увесистый» и постоянно растущий набор ограничений, ухудшающий возможности «Газпрома» и его партнеров приобретать современное импортное оборудование, а также распоряжаться своими финансовыми активами за пределами России. Но это неудобства, а никак не блокада. В то время как все сокращения или ограничения поставок вводятся именно «Газпромом», который имеет монопольное право на продажу на внешний рынок российского газа по трубопроводам.

Причем начались ограничения осенью 2021 года, когда спусковым крючком к кризису стало сочетание нескольких факторов. Мировая экономика стремительно восстанавливалась после «ковидного застоя» — сжиженный газ (СПГ) стали стремительно раскупать на азиатском рынке, а «Газпром» решил поиграть со строптивыми европейскими партнерами, не позволявшими ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2».

Газораспределительная станция. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российский поставщик сыграл на том, что у ряда контрактов закончились сроки, а в действующих также нашел зацепки, позволяющие практически сокращать поставки. В результате средняя цена газовых фьючерсов подскочила с примерно $500 за тысячу кубометров до $2000 долларов за тысячу кубометров.

Цифры эти мы запомним.

По иронии судьбы после событий в конце сентября, когда на дне Балтики были взорваны трубопроводы, единственной уцелевшей нитью осталась одна из ветвей «Северного потока — 2».

К слову, восстановление трубопроводов, по мнению руководства «Газпрома», теперь может обойтись «дороже, чем проложить новые». Интересный подход к потере пары десятков млрд долларов, правда? Бог дал, бог взял…

С начала весны 2022 года «Газпром» перешел от торговых игр с европейскими партнерами к разрыву торговых связей.

31 марта российская компания сообщила, что вышла из капитала Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов, среди которых не только складские мощности, включая Astora, ведущего оператора подземного хранения в Австрии и Германии, но и компании-трейдеры — WIEH и Wingas (оба — ФРГ), а также лондонская Gazprom Marketing & Trading, работающая практически по всей Европе.

Тогда же, в конце марта, вышел указ президента России, обязывающий проводить расчеты за поставки газа в рублях для покупателей из списка стран, которые ранее в официальном документе определили как «недружественные» — весь Евросоюз, Великобритания, Норвегия, Япония, Австралия, США и еще ряд государств.

После изменения схемы оплаты некоторые страны отказались от покупки российского газа — среди них Великобритания, Нидерланды, Польша, Финляндия, Дания.

Срыв поставок, конечно, привел к правовым коллизиям, последствия которых, похоже, еще впереди.

Германская Uniper уже требует от «Газпрома» возмещение ущерба в €11,6 млрд — летом компания после остановки «Северного потока» российской стороной в одностороннем порядке закупала дополнительные объемы у других поставщиков по чрезвычайно высоким в то время ценам. Что решит Стокгольмский арбитраж? По закону разберется.

Строительство терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в городе Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Фото: dpa / picture-alliance

Обольщаться примером того, что в разбирательстве «Газпрома» с финской компанией Gasum Oy арбитраж признал законным право российской стороны менять валюту платежа, поскольку это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, не следует. Суд признал право продавца требовать оплату в рублях, но не обязал покупателя так платить — арбитраж предложил сторонам решать вопросы переговорами. Финны уже заявили, что российских требований не приемлют.

К чему привела такая «принципиальность» «Газпрома» в смысле «продажи газа за рубли»?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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