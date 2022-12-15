 

В Санкт-Петербурге задержан москвич, который привёз в город КАМАЗ снега и наледи

15.12.2022, 13:33, Разное
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 14 декабря арестовал на два месяца жителя Москвы, который прибыл в Северную столицу для осуществления коммунальной провокации.

По данным следствия, москвич уже несколько лет испытывал неприязнь к Петербургу, а два месяца назад он разработал план по дискредитации администрации города.

В пресс-службе суда раскрыли подробности готовившегося преступления. В Москве обвиняемый взял в аренду самосвал КАМАЗ-55111, погрузил в него порядка 10 тонн снега и наледи, после чего выехал в Санкт-Петербург. Там он планировал выгрузить весь груз в центре города.

Как пояснил подсудимый, после разгрузки снега и наледи он хотел начать прямую трансляцию в социальных сетях. Одной из целей провокации было подорвать репутацию Петербурга как привлекательного туристического центра.

Злоумышленнику не удалось осуществить свой преступный замысел благодаря бдительности самих петербуржцев. Пожилая женщина, которая вела наблюдение из окна, обратила внимание на мужчину, жаловавшегося кому-то по телефону на «высокие бордюры, ремонт на эстакаде и грязную водолазку».

Женщина немедленно сообщила в правоохранительные органы о подозрительном гражданине, а уже через полчаса москвич был задержан нарядом ГИБДД на одной из центральных улиц Петербурга. Впоследствии выяснилось, что если бы полицейские опоздали буквально на пять минут, то подозреваемый сумел бы реализовать свой план.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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