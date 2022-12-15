 

Потерявшая деньги беглянка Пугачева оборвала последние связи с Россией

15.12.2022, 13:32, Разное
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В конце лета-начале осени вся страна обсуждала возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Артистка привезла и детей, которые успели сходить на линейку в школу. Тогда казалось, что Примадонна действительно лишь на время улетала в Израиль, чтобы, как она сама говорила, подлечиться и отдохнуть.

Но настал день, когда артистка собрала вещи и детей и вновь улетела на Землю обетованную, бросив вслед: “Были холопами, стали рабами”. Так артистка назвала тех, кто критикует ее за то, что она оставила родную страну в столь трудное время, и, вероятно, кто поддерживает спецоперацию.

Немного ранее некогда обожаемая миллионами певица призналась, что целиком и полностью поддерживает своего мужа Максима Галкина*, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии, а также попросила Минюст РФ признать иноагентом и ее.

Вместе с тем Алла Борисовна не забывает говорить о любви к родине. Якобы и она, и ее опальный супруг желают России лишь процветания. Но кажется, что звездная семья ничего общего с родной страной иметь больше не хочет. Пугачева обрывает последние связи с Россией.

Сначала артистка, которая в глазах россиян стала беглянкой, выставила на продажу особняк в деревне Грязь, а теперь распрощалась с бизнесом в РФ. Как сообщает телеграм-канал Mash, Алла Борисовна закрыла свою последнюю компанию – фирму “АБП”, которая существовала целых 12 лет.

Известно, что певица торговала вещами личного бренда через эту контору. Но, перебравшись в Израиль, Алла Пугачева объявила о банкротстве, то есть потере денег в “АБП”. После проверки компании налоговая ее закрыла.

* внесен Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022


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