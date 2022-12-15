 

Дети от разных женщин, работа грузчиком и жизнь в США: что случилось с актером Колокольниковым

15.12.2022, 13:32, Разное
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Творческую биографию Юрия Колокольникова с полной уверенностью можно назвать насыщенной. Актер не только построил успешную карьеру в российском кинематографе, но и стал звездой мирового масштаба, снявшись в популярном сериале “Игра престолов”. Однако не все знают, что судьба далеко не всегда была к нему благосклонна.

Юрий Колокольников появился на свет в семье ученого-математика и переводчицы. Однако вскоре после прибавления родители будущего артиста развелись, и он уехал в Канаду вместе с матерью, которой предложили там престижную работу. В результате большую часть детства Юрий жил на две страны.

В подростковом возрасте, во время очередного пребывания в России с отцом, Колокольников попал в киношколу. Именно тогда будущий актер всерьез увлекся творчеством и твердо решил поступать в театральный. В 15 лет Юрий экстерном сдал экзамены и стал студентом Щукинского училища.

До окончания учебы актер успел дебютировать в кино и сыграть несколько ролей. А после получения диплома он отправился покорять Голливуд. Однако жизнь в США оказалась далека от сказки. Из-за отсутствия приглашений на съемки Юрий был вынужден подрабатывать то грузчиком, то официантом.

Вскоре Колокольников вернулся на родину, которая приняла его куда более радушно. Артист быстро проявил свой талант и начал получать главные роли. А через некоторое время актеру удалось добиться успеха и за рубежом. В 2014 году он сыграл роль вождя Стира в “Игре престолов” и прославился на весь мир.

Личная жизнь актера тоже складывалась нелегко. Его первой супругой стала экономист Надежда Маляровская. В 2006 году у пары родилась дочь Таисия, но вскоре семья распалась. Второй избранницей артиста стала коллега по цеху Ксения
Раппопорт. Союз продлился семь лет и подарил звезде младшую наследницу Софию. Однако когда малышке исполнилось семь лет, влюбленные расстались.

Последние несколько лет Юрий Колокольников тщательно скрывает от публики свои амурные дела и живет на две страны. После своего триумфа в “Игре престолов” актер начал работать за рубежом так же активно, как и на родине.


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