Жизненные беды из-за непростого нрава: Ирина Аллегрова о сложном характере и отношениях с мужчинами

Ирина Аллегрова, главная «императрица» отечественного шоу-бизнеса, рассказала о своем характере. Она открыто призналась, что обладает крутым нравом. Именно сложный характер артистки стал основной причиной неудач Аллегровой в личной жизни.

Непростой человек

Сейчас Ирине Аллегровой семьдесят лет. И, несмотря на солидный возраст, певица по-прежнему эффектно выглядит и производит впечатление настоящей королевы мужских сердец. Однако представителям сильного пола всегда было непросто общаться с артисткой из-за ее непростого нрава. Певица называет свой характер «ужасным». И винит его во всех своих неприятностей. По словам артистки, окружающим порой невероятно сложно общаться с ней.

Аллегрова эмоциональна и вспыльчива. Эта особенность звезды часто портит жизнь и ей, и окружающим. Певица быстро забывает обиды. Но также быстро может разозлиться.

Аллегрова призналась, что может наболтать лишнего. Войти в доверие к артистке несложно. Надо всего лишь быть для нее интересной личностью. По словам певицы, стать знаменитой гораздо проще, чем стать любимой.

Это признание растрогало фанатов Аллегровой до глубины души.

Личная жизнь

Ирина Аллегрова была замужем четыре раза. Нередко экс-супруги изменяли ей. Но артистка быстро прощала им неверность. Самые пылкие и нежные чувства звезда испытывала к молодому кавалеру, танцору Игорю Капусте. Она так захотела привлечь внимание юного избранника, что не постеснялась использовать «запрещенную» тактику.

На момент начала отношений с Аллегровой сердце Игоря было занято. Однажды после очередного конфликта с бывшей избранницей танцор вышел из дома и увидел рядом с подъездом «девятку» певицы. Он сел в машину артистки, и они уехали. Песня Аллегровой «Угонщица» как раз описывает эту ситуацию. Несмотря на столь страстный роман с молодым избранником, звезда так и не смогла обрести с ним семейного счастья.