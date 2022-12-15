Откуда у звезд такие красивые зубы?

Армен Робертович, стоматологов обычно выбирают по рекомендации. Если бы вы советовали кому-либо обратиться к доктору Акопяну, какие характеристики вы выделили бы в первую очередь?

То есть, мне сейчас надо себя похвалить?.. Это слишком сложный вопрос. Одно я скажу точно, какой бы ни был высококлассный специалист, абсолютно всем он нравиться не может. И это касается всех, кто работает в эстетической медицине: не только стоматологов, но и пластических хирургов, и врачей-косметологов. В живом организме невозможно на 100% предугадать результат, а главное, нет каких-то определенных и признанных критериев красоты. Я своим пациентам всегда говорю: моя задача – сделать правильное прилегание и комфортное жевание, есть определенные критерии анатомической формы зубов, но саму форму я делаю, придерживаясь пожеланий пациента. Для этого всегда прошу подготовить фотографии, улыбка на которых нравится пациентам по разным критериям: форма зубов, длина, цвет, рельефность, наличие прозрачных режущих краев и т.д.

Те люди, с которыми я работал за 20 лет практики, подтвердят и при рекомендации скажут, что к каждому пациенту я отношусь одинаково, независимо от стоимости лечения, объема вмешательства или каких-либо еще критериев. Каждый пациент мне дорог и каждому я всегда стараюсь делать, как себе. И сотрудникам своим я всегда говорил, что обязательно надо ставить себя на место пациента, делая каждую процедуру, начиная с анестезии. Возможно, именно об этом и рассказывают мои пациенты, рекомендуя меня.

Кто из узнаваемых персон может гордиться улыбкой от Акопяна?

Таких, на самом деле, немало. Но многие их них не хотят особо распространяться, что сделали зубы. Одно скажу точно, если бы они не гордились и были не довольны, об этом точно все бы услышали! Из хорошо узнаваемых можно назвать Анну Семенович, улыбка которой прямо сверкает с телеэкранов. Остальные, может, реже обо мне заявляют в соцсетях, но активно дают личные рекомендации, за что я всем благодарен.

Армен Акопян

Что можно назвать «высшим пилотажем» в стоматологии?

В ней есть разные дисциплины – узкие направления работы, и все они должны проводиться качественно. Наверное, это все в совокупности и будет высшим пилотажем, идет ли речь об элементарной чистке зубов от камней и налета или о сложной имплантации. Причем качественное выполнение и ответственный подход к пациенту не зависит от того, будет ли это бабушка-пенсионерка или олигарх.

Часто бывает, что человек регулярно следит за зубами, они здоровы, но все равно выглядят несовершенно. Сегодня особым спросом пользуется эстетическая стоматология – когда в дополнение к хорошему состоянию зубов требуются разные способы улучшить улыбку визуально. И в первую очередь, это виниры.

Да, нередко пациенту в целом не нравятся сами зубы и улыбка: цвет зубов недостаточно белый, форма не совсем симметричная, некоторая кривизна, пломбы, которые даже при тщательном уходе за зубами со временем темнеют, дают усадку и требуют замен… Тут нам на помощь приходят виниры, и их вариаций очень много, начиная от самых дешевых и некачественных «композитных виниров» (реставраций, реставрационного отбеливания) до керамических и циркониевых.

Что лучше выбрать и по каким критериям, чтобы не ошибиться?

Сейчас в интернете все кричат «Мы №1 по винирам!», «Мы лучшие!», причем с огромным разбросом по цене для привлечения клиентов. Блогеры и медийные персоны, обслуживающиеся по бартеру или просто ставящие рекламу никому не известных клиник и неопытных докторов, также работают на эти маркетинговые уловки, на которые попадается большая часть пациентов. Одно скажу точно: если в клинике на самом деле все круто и качественно, она не нуждается в подобных трюках.

Или, например, клиника второй год рекламирует акцию о скидке 50% на виниры. Но в ущерб себе это делать невозможно, значит, делая работу за 50%, клиника уже имеет доход, а раз акция идет так долго, получается, доход всех устраивает.

Далее. Пациент никогда сам не узнает, из какой именно керамики и по какой методике ему изготовили виниры. Все говорят, что у них самое лучшее, а на вопрос, почему это стоит впятеро дешевле, чем в других клиниках, отвечают, что на той же керамике другие просто «наживаются». Или цена формируется на словах: просто виниры – одна, с временными винирами – другая, а с изготовлением, допустим, в Германии – третья. Но откуда вы узнаете, отправили вашу работу заграницу – или в Москве сделали?

Технический этап по изготовлению виниров я давно уже довожу сам – именно потому, что уверен и в материале, и в методике изготовления (хотя с большим удовольствием проводил бы это время с друзьями или сыном). В своей 20-летней практике много раз пробовал брать техников и отдавать работу им, но из раза в раз приходилось все переделывать самому, увольнять людей и искать новых. Цену я всегда стараюсь держать среднюю по Москве. Кстати, отличительной чертой в моей клинике является именно то, что прайс не скрыт, цена для всех одинаковая, всегда соответствует обещанной на консультации, и в нее входит весь комплект работ по зубу.

А что стоит выбирать из технологий изготовления виниров?

Сейчас все клиники постоянно стараются приобретать что-то новое, современное, и мы в их числе. Моя клиника использует в практике все самое качественное. Например, сегодня уже никого не удивишь цифровыми технологиями – а когда-то, много лет назад, я одним из первых в России приобрел сканер и фрезерный станок. Тогда казалось фантастическим, что можно на компьютере получить 3D-модель ваших зубов, нарисовать новый зуб, выточить из керамики зуб с идеальным прилеганием и качеством. До этого я отправлял слепки в США, где мне делали люминиры, но потом начал делать у себя и получил гораздо – тут я подчеркну: гораздо! – лучшее качество и по эстетике, и по прочности.

К сожалению, сам пациент никогда не поймет отличие первоклассных виниров от низкобюджетных, не поймет, если в премиальной клинике по премиальному прайсу сделали самые дешевые виниры. Можно из некачественной керамики сделать красивый зуб – и он потемнеет, сколется или сотрется; а качественную керамику можно сделать не очень красиво, но блеск, цвет, фактура всегда будут оставаться на должном уровне. Понять это можно не раньше, чем через пару лет после использования.

Где можно увидеть примеры ваших работ, кроме сайта клиники?

Я начал свой проект на YouTube, который в дальнейшем планирую перевести в телевизионный формат. Для него мы будем отбирать одного-двух человек в месяц и осуществлять преображение с помощью виниров лучшего качества. В каждом видеосюжете люди смогут увидеть, как проходит процесс, как преображается улыбка и как меняется человек в целом. Об условиях участия в проекте вы можете узнать в моих соцсетях, где меня найти не сложно по фамилии или нику doctorakopyan.

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