Ирина Старшенбаум, Юлия Паршута, Мария Тарасова и другие гости beauty-презентации

Бренд собрал друзей по случаю запуска новинки – туши Bold Impression, а также поделился результатами ребрендинга и планами на предстоящий год. Мероприятие посетили Ирина Старшенбаум, Юлия Паршута, Мария Тарасова, Алекса, Ксения Дукалис, Ирма Оганова, Дарья Камалова и другие.

Гости катались на коньках на рождественском катке – чтобы никто не замерз, каждому подарили брендированную лиловую балаклаву, а для тех, кто с коньками на “вы”, был специально приглашен тренер. После катка все согревались кокосовым чаем, жарили маршмеллоу на огне и, конечно, обсуждали beauty-новинки.

Мария Тарасова Юлия Паршута Ксения Дукалис Алекса Дарья Камалова Ирма Оганова