 

Ирина Старшенбаум, Юлия Паршута, Мария Тарасова и другие гости beauty-презентации

15.12.2022, 12:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бренд собрал друзей по случаю запуска новинки – туши Bold Impression, а также поделился результатами ребрендинга и планами на предстоящий год. Мероприятие посетили Ирина Старшенбаум, Юлия Паршута, Мария Тарасова, Алекса, Ксения Дукалис, Ирма Оганова, Дарья Камалова и другие.

Гости катались на коньках на рождественском катке – чтобы никто не замерз, каждому подарили брендированную лиловую балаклаву, а для тех, кто с коньками на “вы”, был специально приглашен тренер. После катка все согревались кокосовым чаем, жарили маршмеллоу на огне и, конечно, обсуждали beauty-новинки.

Мария ТарасоваЮлия ПаршутаКсения ДукалисАлексаДарья КамаловаИрма Оганова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.21 / Сооружения ануннаков до потопа: 200000-летний мегаполис в Африке

16.04.22 / Обозреватель Global Times – над Азией снова нависла тень западного колониализма

25.05.22 / Орбан ввёл в Венгрии ЧП в связи с украинским кризисом

05.06.21 / Запах поможет диете: какие эфирные масла способствуют похудению

08.08.22 / Китай разрешил поставлять в США «айфоны» из канцерогенного пластика

09.11.22 / Балетки становятся самой модной и универсальной обувью в уходящем году: как и с чем их носить, чтобы выглядеть стильно (идеи с фото)

01.06.22 / Сплочённость американских политиков против России пошла трещинами

13.01.22 / ВЦИОМ: размеры взяток в России достигли уровня до пандемии

03.03.22 / «Мы ищем молитву, которая считает войну преступлением»

02.02.22 / Сафронов объяснил отсутствие многих знаменитостей на похоронах Куравлева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика