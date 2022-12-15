 

Овдовевшая Жанна Болотова избавилась от вещей и писем покойного мужа Николая Губенко

15.12.2022, 12:10, Разное
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Жанна Болотова решила передать архив покойного мужа Театральному музей имени Бахрушина.

“С большой благодарностью мы приняли этот дар, – говорит генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. – Теперь все материалы будут храниться и изучаться в наших фондах. Сотрудники отдела комплектования перевезли большую часть архива, хранившегося на даче семьи в селе Перхушково Московской области. Сейчас все принятые материалы проходят первичную атрибуцию. Работа по разбору материалов, находящихся в квартире Губенко, продолжается – архив будет дополняться новыми поступлениями”.

Архивное собрание включает документы, содержащие сведения о личной жизни, творчестве и политической деятельности известного режиссера с 1960-х по 2020 гг. Это ценные свидетельства эпохи!

Среди переданных документов – сценарии с авторскими пометками к таким постановкам, как “Афган”, “Концерт по случаю конца света”, “Нечистая сила”, записные книжки, фотографии с выдающимися людьми и кадры со съемок известных художественных фильмов, письма поклонников.

Значительную часть архива составляют материалы, касающиеся работы Николая Губенко на посту министра культуры СССР, в государственной думе и Московской городской думе.


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