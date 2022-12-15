Редкий выход: Кира Найтли с мужем на парфюмерном шоу Chanel

На днях в Париже в выставочном зале Grand Palais Éphémère на Марсовом поле прошло парфюмерное шоу Chanel под названием “Le Grand Numero De Chanel”. Мероприятие посетили многие селебрити, в том числе и амбассадор марки, 37-летняя звезда “Пиратов карибского моря” Кира Найтли. На публике она появилась вместе со своим мужем, 39-летним музыкантом Джеймсом Райтоном.

На шоу Кира нарядилась в ярко-синий твидовый комплект в клетку от Chanel. Элегантный укороченный жакет и юбку-солнце голливудская дива дополнила черными атласными босоножками, фирменной брошью Chanel и маникюром в темном оттенке. Ее супруг предпочел изысканную классику и появился на мероприятии в классическом черном костюме и белой рубашке.

Напомним, что за клавишника группы Klaxons Джеймса Райтона Кира Найтли вышла 9 лет назад. Они сочетались узами брака на камерной церемонии на юге Франции в 2013 году. Первенец пары, дочь Эди, появилась на свет в 2015 году. А в сентябре 2019 они стали родителями во второй раз — у супругов родилась дочка Делайла.