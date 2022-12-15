 

Иман о старении: “Для меня это никогда не было проблемой”

15.12.2022, 11:25, Разное
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67-летняя супермодель Иман стала героиней обложки британского Vogue и дала изданию развернутое интервью, в котором призналась, что, в отличие от своих коллег по модной индустрии, совершенно не боится старения. По словам Иман, ей комфортно в собственном теле, и она не пытается повернуть время вспять и замедлить возрастные изменения.

Я родом из Африки, а там мы празднуем старение, – призналась модель. – Однако подруга рассказывала мне, что сейчас у нас наблюдается подъем пластической хирургии, и все потому, что люди смотрят сами на себя на собраниях Zoom.

Иман отметила, что одержимость молодостью — признак “западного менталитета”. 

Это очень по-западному. А для меня это никогда не было проблемой, – подчеркнула она. 

Также в интервью Иман вспомнила своего покойного супруга, музыканта Дэвида Боуи, который скончался от рака в 2016 году. По словам модели, именно он в 1994-м вдохновил ее на создание собственного бьюти-бренда под названием Iman Cosmetics. В браке с Боуи она прожила 24 года, начиная с 1992-го. 

Он не мой “покойный муж”. Он мой муж, – сказала Иман изданию.

Напомним, что из моделинга Иман ушла в далеком 1989 году. Она родилась в Сомали 25 июля 1955 года, и, переехав в Америку в середине 1970-х, довольно быстро покорила модную индустрию, открыв дорогу на подиум и другим чернокожим моделям, например, Наоми Кэмпбелл. Она снялась для бесчисленного количества обложек Vogue и была музой именитых дизайнеров. Например, Ив Сен-Лоран называл ее “женщиной мечты”. 


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