Иман о старении: “Для меня это никогда не было проблемой”

67-летняя супермодель Иман стала героиней обложки британского Vogue и дала изданию развернутое интервью, в котором призналась, что, в отличие от своих коллег по модной индустрии, совершенно не боится старения. По словам Иман, ей комфортно в собственном теле, и она не пытается повернуть время вспять и замедлить возрастные изменения.

Я родом из Африки, а там мы празднуем старение, – призналась модель. – Однако подруга рассказывала мне, что сейчас у нас наблюдается подъем пластической хирургии, и все потому, что люди смотрят сами на себя на собраниях Zoom.

Иман отметила, что одержимость молодостью — признак “западного менталитета”.

Это очень по-западному. А для меня это никогда не было проблемой, – подчеркнула она.

Также в интервью Иман вспомнила своего покойного супруга, музыканта Дэвида Боуи, который скончался от рака в 2016 году. По словам модели, именно он в 1994-м вдохновил ее на создание собственного бьюти-бренда под названием Iman Cosmetics. В браке с Боуи она прожила 24 года, начиная с 1992-го.

Он не мой “покойный муж”. Он мой муж, – сказала Иман изданию.

Напомним, что из моделинга Иман ушла в далеком 1989 году. Она родилась в Сомали 25 июля 1955 года, и, переехав в Америку в середине 1970-х, довольно быстро покорила модную индустрию, открыв дорогу на подиум и другим чернокожим моделям, например, Наоми Кэмпбелл. Она снялась для бесчисленного количества обложек Vogue и была музой именитых дизайнеров. Например, Ив Сен-Лоран называл ее “женщиной мечты”.