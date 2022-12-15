 

“Аплодисменты ее подлости”: россияне пристыдили рыдающую втихушку Ахеджакову

15.12.2022, 10:45, Разное
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Политические взгляды 84-летней Лии Ахеджаковой, пожалуй, известны каждому. Артистка охотно раздает интервью оппозиционным и выступающим с откровенной критикой России журналистам. Критикуя спецоперацию, звезды “Служебного романа” продолжает работать в театре, где, кажется, ей уже совсем не рады.

В недавней беседе с ведущим ютую-шоу “Бюро” Ахеджакова рассказала, что некоторые коллеги не хотят с ней разговаривать. В пример она привела Александру Берду, который, по словам артистки, отказался с ней здороваться. По словам Лии Меджидовны, она расплакалась из-за этого, но партнер по сцене уже не видел этого. “Стала много плакать”, – цитирует актрису Пятый канал.

Рыдающую втихушку Ахеджакову пристыдили некоторые россияне. По мнению читателей StarHit, своими жалобами некогда обожаемая миллионами артистка вызывает лишь стыд. “Ахеджакова – ум, честь и совесть западных кощеев! Аплодисменты ее подлости”, “Списать в утиль давно пора”, “Бабушка, кушай манку и проси у Бога здоровья. Куда ты лезешь?”, – прокомментировали интернет-пользователи.

Ранее “Дни.ру” писали о скандале, в центре которого оказалась Лия Ахеджакова. На артистку обрушилась критика из-за ее монолога в спектакле “Первый хлеб”.


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