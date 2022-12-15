Роскосмос: Выйти в космос экипажу МКС не дала система диагностики «Союза МС-22»

Космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, в данный момент в причинах разбирается комиссия, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется: еще до того, как открылся выходной люк, поступила информация о том, что сработал сигнализатор одной из систем диагностики. В данный момент специальная комиссия разбирается в причинах срабатывания сигнала, по итогу работы будет принято решение касательно дальнейших действий на корабле, передает РИА «Новости».

Также члены экипажа МКС передали специалистам на Землю фото и видео корабля «Союз МС-22», где разгерметизирована система терморегулирования.

Как отметил космонавт Сергей Прокопьев, помимо фото, есть три небольших видео. Известно, что космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA осматривает место, где расположена эта система.

Как заверил диктор трансляции НАСА, российские космонавты задействовали манипулятор ERA для осмотра пристыкованного к МКС корабля.

Ранее стало известно, что выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен по техническим причинам.

Напомним, выход российских космонавтов с борта МКС переносится второй раз подряд. Изначально выход планировался на 25 ноября, но из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.

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