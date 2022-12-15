Глава МЧС встретился с мальчиком, чье желание побывать в роли пожарного исполнил Путин

Глава МЧС Александр Куренков в пожарной части в Улан-Удэ встретился с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин.

Осора Аюшеева вместе с родителями и братом спустя год вновь позвали в пожарную часть. Мальчик пришел в боевой одежде пожарного, которую ему специально сшили год назад. Осор получил подарки от главы МЧС – пожарную машину, планшет и конструктор. Министр надел на мальчика и оранжевый берет спасателя, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который хотел побывать в роли пожарного. Осор посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и потушил настоящий пожар.

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