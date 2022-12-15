 

Глава МЧС встретился с мальчиком, чье желание побывать в роли пожарного исполнил Путин

15.12.2022, 9:55, Новости дня
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Глава МЧС Александр Куренков в пожарной части в Улан-Удэ встретился с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин.

Осора Аюшеева вместе с родителями и братом спустя год вновь позвали в пожарную часть. Мальчик пришел в боевой одежде пожарного, которую ему специально сшили год назад. Осор получил подарки от главы МЧС – пожарную машину, планшет и конструктор. Министр надел на мальчика и оранжевый берет спасателя, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который хотел побывать в роли пожарного. Осор посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и потушил настоящий пожар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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