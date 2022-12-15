Украинцы пожаловались на цензуру Маска в Twitter
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Илона Маска за цензурирование в Twitter. Как передаёт «Корреспондент», Подоляк заявил, что к украинцам и темам об Украине в социальной сети начали относиться предвзято.
AP
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Илона Маска за цензурирование в Twitter актуальных украинских тем. Как пишет «Корреспондент», об этом он написал в Twitter.
В частности, Подоляк отметил, что к украинцам и темам об Украине в социальной сети начали относиться предвзято.
«Исчезновение «войны на Украине» из трендов Twitter. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинского номера. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени — зиме 2022 года?» — говорится в сообщении Подоляка.
Как отмечает портал, 13 декабря украинцы начали жаловаться, что не могут войти в Twitter с использованием своего мобильного номера. Компания перестала посылать коды двухфакторной авторизации.
Более того, о невозможности зарегистрироваться в соцсети заявили украинцы — абоненты операторов kyivstar, Vodafone и lifecell.
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