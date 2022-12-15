Новый год в кругу семьи – польза и вред

Новый год рядом с близкими людьми — это здорово

Идеальная картинка праздника многим из нас видится так: члены семьи, родные сидят за большим столом, смеются, все испытывают друг к другу теплые чувства, бьют куранты… Если так и происходит, польза очевидна. Время, проведенное с близкими, восстанавливает силы, напоминает, ради чего мы трудимся и живем.

Человек по своей природе — коллективное животное. Ощущая себя в своей «стае», мы получаем безопасность и принятие. Совместные воспоминания, общение позволяют усилить радость и сопричастность. Ряд исследований показал, что просто нахождение в комфортной и привычной обстановке с родственниками нормализует давление и положительно сказывается на уровне тревожности.

Когда мы проводим время рядом с родными, снижается уровень стресса, улучшается психическое здоровье, в доме формируется позитивная атмосфера. Семья становится более сплоченной, налаживаются взаимоотношения, ощущается душевное тепло и удовольствие от жизни.

Это все очевидно и без научных исследований. Но случается, что родственные встречи становятся причиной конфликтов, плохого настроения и, как результат, — испорченного праздника.

Что плохого в семейном торжестве

Негатив приходит, когда идеальная картинка сыплется. И в целом, и по мелочам. Есть много семей и вечеринок с близкими людьми, которые проходят “как надо”. Но еще больше ситуаций, когда ожидание с реальностью не совпадает.

А может, и нет специального ожидания — просто “нужно Новый год отметить вместе”. С пьющими родственниками, сплетнями, вопросами “а когда же ты?” или “мы же тебе говорили!”. Сарказм, старые обиды, прямая агрессия — такая же традиция застолья, проведенного не лучшим образом.

А множество блюд на столе — настоящая атака на поджелудочную железу. “Если не набрал хотя бы 2-3 килограмма за новогодние праздники, значит, не отметил” — для многих это реальный критерий “качественных” выходных.

Почему с родственниками чаще случается негатив?

Родных мы не выбираем. Порой это абсолютно случайные люди, связанные с нами только генами. К счастью, добрых и отзывчивых среди них намного больше. Но если кто-то не соответствует ожиданиям, то не общаться с ним сложно. Как же не пригласить! И всегда найдутся общие знакомые, которые относятся к этому человеку с терпимостью.

Парадокс! Посторонним мы можем отказать, прекратить коммуникации, а родственников готовы терпеть всю жизнь. Но конфликты с ними случаются не менее часто и порой переносятся тяжелее, ведь близкие знают, как вас ранить. Задумайтесь: есть два человека, обоих вы не выбирали. Один лишь немного вас задевает, а другой откровенно неприятен, но из них двоих вы предпочитаете проводить Новый год со вторым!

В прошлых столетиях семья считалась гарантом выживания. Не комфортной жизни, а именно самого факта выживания. В одиночку было сложно. Сейчас все иначе: человек вполне может жить сам. И нет препятствий, чтобы отделить “агнцев от козлищ”, ведь главный дар современного общества — возможность выбирать. Но люди не пользуются ею.

Сотни клиентов обращаются к психологам за консультациями и рассказывают одни и те же негативные истории. Иногда о самых близких — родителях, братьях, сестрах, даже детях, о том, как они их терпеть не могут. Плачут, но снова и снова общаются с ними.

Если есть огромное желание пострадать и почувствовать себя жертвой, может выбрать для этого будни? А Новый год отметьте с теми, кого действительно любите. Хорошее самочувствие, нормальное кровяное давление и уверенность в себе возникают только от общения с теми, кого вы сами считаете семьей, а не людьми, родственными вам по генам. И чем быстрее это осознаете, тем счастливее и позитивные будут торжества, проведенные рядом с близкими.