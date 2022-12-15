Фотограф ВВС США заявил, что видел «базы пришельцев на Луне»

Мастер по ремонту фотоаппаратуры, прикомандированный для починки аппаратуры на секретной базе, испытал шок, когда ему показали фотографии того, что якобы казалось таинственной базой на Луне.

Бывший сержант ВВС США Карл Вулф заявил, что видел «базу» на темной стороне Луны, когда в конце 1960-х его привлекли для ремонта какое-то неисправного фотографического оборудования.

Прошло 30 лет после предполагаемого инцидента, и мужчина рассказал о том, как он работал на военно-воздушной базе Лэнгли в Вирджинии (США) в качестве ремонтника точной электроники для НАСА.

Согласно «How&Whys», его босс сказал ему помочь с некоторым оборудованием на соседнем объекте. Для этого ему повысили допуск к секретной информации.

Он сказал, что зашел на объект, где было полно людей из разных стран, а не только из США.

Затем Вулфа провели в фотолабораторию, где находилось оборудование, с которым он должен был работать. В комнате был еще один человек, летчик.

В процессе ремонта двое мужчин разговорились, где мужчина сказал ему, что данные с камер НАСА были отправлены для обработки в штаб-квартиру ЦРУ. А перед этим они были отправлены для анализа в различные части вооруженных сил.

Человек рассказал ему, что новые снимки показали структуры на Луне, которые, по-видимому, невозможно было создать с помощью естественных процессов.

Летчик якобы сказал: «Мы обнаружили… база на обратной стороне Луны».

Вулф сказал, что его «потрясло» это открытие, а когда дежурный, заметил его реакцию, повторил: «Да, база на темной стороне Луны».

Вулфу дали посмотреть на фотографии, и он утверждал, что может видеть геометрические фигуры и мачты, похожие на антенны радара, которые обычно встречаются на Земле.

Вулф утверждает, что молчал о событиях того дня в течение 30 лет из-за того, что был связан своим допуском к секретной информации.