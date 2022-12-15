 

Сколько стоят квартиры в известных домах России

15.12.2022, 6:40, Разное
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Гостиница “Москва”

“Дом под рюмкой” на Остоженке был построен в 1909 году. Это доходный дом купца Филатова. На тему появления перевернутой рюмки есть несколько легенд. Согласно одной из них, этот элемент декора символизирует отказ от алкоголя: якобы Филатов много пил и чуть не растратил все деньги. Потом бросил пьянство, снова разбогател и построил дом с таким напоминанием. Согласно другому предположению, это чаша, из которой на фасады выплеснулись морские обитатели: там можно заметить русалок, ракушки и рыб.

В доме продается квартира за 70 млн рублей. В ней четыре комнаты, площадь — 134 кв. м. Квартира расположена на первом этаже, имеет свой вход и палисадник. В коридорах — арочные проемы. А еще в помещении нет ни одной несущей стены, так что хозяева смогут спланировать пространство так, как захотят.

“Дом-утюг”

В Нью-Йорке есть квартал Флэтайрон (англ. утюг), названный в честь дома-утюга, стоящего на углу Бродвея, 23-й улицы и 5-й авеню. Несколько таких домов можно найти и в Санкт-Петербурге. Оба города построены по гипподамовой системе — с перпендикулярной планировкой улиц. При этом в некоторых районах строгая геометрия нарушалась: в Питере это обычно связано с расположением рек.

Так, один из домов-утюгов стоит на пересечении набережной Фонтанки и Садовой улицы. Он был построен в 1911 году как доходный дом Кудрявцевой. По задумке архитектора, здание следовало декорировать в стиле неоклассицизма, однако заказчица хотела сэкономить и отказалась от украшения фасада.

В доме продается шестикомнатная квартира с мебелью и старым ремонтом площадью 258 кв. м., с которой открывается вид на набережную Фонтанки. Ее стоимость составляет 29 млн рублей.

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