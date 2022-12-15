Мнение: Зомби

Не устаю поражаться, глядя на отечественную “патриотическую” публику. Периодически заглядываю в блоги совсем уж отбитых путинских патриотов-государственников, типа как за окно – распогодилось ли. Давеча опять заглянул – в блог упоротого не только путиниста, но и еще сталиниста, в надежде позлорадствовать, читая растерянные причитания, жалобы и стоны “что же с нами будет” в духе Маргариты Симоньян и аналогичных перепуганных упырей из всего этого жуткого зоопарка, раскинувшегося на одну девятую часть суши. Жареным-то для них тянет уже абсолютно ощутимо!

И вот читаю – блог Кировтянина:

“про Патриоты которые США таки поставят хохлам.

Это тоже было ожидаемо.

Из плюсов для нас можно отметить тот момент, что конкретно под ЗРК Патриот мы готовились. Создавали десятки лет специальное вооружение, РЭБ и прочие уберфафли, которое предназначено лупить именно этот ЗРК. То есть готовились воевать именно с ЗРК “Пэтриот”.

Характеристики у этого ЗРК сравнительно скромные, но недооценивать его, конечно, нельзя.

Думаю, пиндосы это все тоже прекрасно понимают, имиджевые потери им не нужны, поэтому упрячут эти ЗРК в самый глубокий тыл, обнесут ими Киев например. И по мере приближения наших войск к западным границам, будут их оттаскивать дальше и дальше, используя их для защиты от атак Калибров, Искандеров и Хашек”.

Каково? Самое абсурдное в этом посте – его дата. 14 декабря!! То есть это написано ВЧЕРА. “По мере приближения наших войск к западным границам”.

Феерия какая-то. Каких войск? К каким границам? Ты что, не видишь, что происходит в последние уже полгода??

Не, не видит. Это реально зомби. То, что звучало бредом и 24 февраля (но ладно, тогда основная масса наивных идиотов, будем считать, еще не понимала, на какой планете она живет и в какой стране находится) – они повторяют, не меняя ни буквы, и 14 декабря, после всех серий обломов, зуботычин, отступлений и потерь, после исчезновения всех надежд даже на чудо, после стыда, позора и полной утраты репутации как армии, так и страны… Уже и страны не будет – а они, видимо, продолжат писать с тем же металлическим скрежетом: “хваленые хаймарсы… наша промышленность создавала десятки лет… у пиндосов опять имиджевые потери… марш к западным границам начнем из-за Урала…” Зомби, реально зомби.

Зомби,

Зомби,

Зомби

В твоей голове!

Как поет известный в мире ВИА “Клюква”.