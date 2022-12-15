США создали космическое подразделение в Корее, чтобы следить за КНДР

США создали подразделение своих космических сил на территории Южной Кореи, чтобы активнее следить за деятельностью Пхеньяна, передаёт CNA. В частности, им в этом помогут спутники, которые будут собирать разведданные и следить за ракетными запусками КНДР.

США и Южная Корея создали новое военное подразделение разведки в рамках усилий по противодействию растущей угрозе ядерного и ракетного удара со стороны Северной Кореи. Это подразделение называется «Американские космические силы в Корее», и оно будет отвечать за мощности, расположенные в космосе, такие как спутники.

Эксперты говорят, что спутники могут собирать разведданные и предупреждать о ракетных запусках Северной Кореи. Это наделяет подразделение особенно важной ролью в задаче наблюдения за непосредственными угрозами.

Всё это происходит на фоне того, что Сеул и Вашингтон наращивают усилия по сдерживанию Северной Кореи, которая в этом году провела испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных достигнуть континентальной территории США.

ПОЛ ЛАКАМЕРА, генерал — командующий американскими силами в Корее: Я сегодня поздравляю Американские космические силы в Корее, которые являются подразделением Американских космических сил в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепляют наши возможности по защите Родины, поскольку вы можете обеспечивать мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2022 года.