 

Эрдоган об урегулировании конфликта на Украине – путь к миру возможен, если дипломатии дадут шанс

15.12.2022, 5:35, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведёт переговоры и с Россией, и с Украиной, чтобы урегулировать конфликт. По его словам, пример соглашения по зерну и по обмену пленными показывает, что мир возможен, если дать шанс дипломатии, пишет Daily Sabah.


AP

Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной, пишет Daily Sabah со ссылкой на слова лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы видели на примере соглашения по зерну и по обмену пленными, что дорогу к миру можно проложить, если дать шанс дипломатии», — заявил лидер Турции на саммите с представителями Азербайджана и Туркменистана. По его словам, Анкара продолжает вести диалог и с Россией, и с Украиной. «Надеюсь, мы достигнем прекращения огня и затем длительного мира в нашем регионе», — заявил он.

«Как президент Турции, я с самого начала утверждал, что справедливого мира можно достигнуть только путём диалога. С самого первого дня мы прилагали честные усилия и на двустороннем, и на других уровнях, чтобы прекратить кровопролитие и покончить с конфликтом», — отметил глава Турции.

«Я искренне верю, что наши отношения, которые усиливаются нашими братскими связями, будут лишь укрепляться — к нашей общей стратегической выгоде», — приводит Daily Sabah слова Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные им на саммите. 


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