Врачи сделали все возможное: В Израиле не стало 73-летней Аллы Пугачевой

Примадонна покинула Россию и уехала в Израиль – как поговаривают, на этот раз с концами. На чужбине артистка стала жить еще в феврале, лишь один раз и не надолго приехав домой. Коллеги, друзья и поклонники заметили, что вдали от родины Алла Пугачева очень изменилась.

Пока многие ровесницы артистки стареют, она продолжает молодеть. Глядя на нее, кто поверит, что ей пошел уже 74-й год? Вместе с тем народ гадает, как же так получается, что певица умудряется выглядеть моложе своих лет? Некоторые подозревают ее в пластике, хотя сама Примадонна никогда не подтверждала эту информацию.

Изменения во внешности Аллы Пугачевой заметил и Сергей Зверев, который когда-то был очень близок со звездой и даже окрестил ее своей музой! Король гламура не мог не отметить, что Примадонна похудела, посвежела и помолодела. Получается, что с приездом в Израиль Пугачевой не стало. Ее место заняла новая, похорошевшая, версия артистки!

“Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье”, – отметил артист.

Он также добавил, что в ее преображении важную роль сыграли врачи, которые сделали все возможное для того, чтобы звезда хорошо выглядела и прекрасно себя чувствовала. Вместе с тем, предполагает Сергей Зверев, Алле Пугачевой также помогли климат и продукты.