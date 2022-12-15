 

Врачи сделали все возможное: В Израиле не стало 73-летней Аллы Пугачевой

15.12.2022, 5:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Примадонна покинула Россию и уехала в Израиль – как поговаривают, на этот раз с концами. На чужбине артистка стала жить еще в феврале, лишь один раз и не надолго приехав домой. Коллеги, друзья и поклонники заметили, что вдали от родины Алла Пугачева очень изменилась.

Пока многие ровесницы артистки стареют, она продолжает молодеть. Глядя на нее, кто поверит, что ей пошел уже 74-й год? Вместе с тем народ гадает, как же так получается, что певица умудряется выглядеть моложе своих лет? Некоторые подозревают ее в пластике, хотя сама Примадонна никогда не подтверждала эту информацию.

Изменения во внешности Аллы Пугачевой заметил и Сергей Зверев, который когда-то был очень близок со звездой и даже окрестил ее своей музой! Король гламура не мог не отметить, что Примадонна похудела, посвежела и помолодела. Получается, что с приездом в Израиль Пугачевой не стало. Ее место заняла новая, похорошевшая, версия артистки!

“Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье”, – отметил артист.

Он также добавил, что в ее преображении важную роль сыграли врачи, которые сделали все возможное для того, чтобы звезда хорошо выглядела и прекрасно себя чувствовала. Вместе с тем, предполагает Сергей Зверев, Алле Пугачевой также помогли климат и продукты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.22 / Каблук – Личное мнение

18.02.22 / Зеленский: Украина не нуждается в иностранных военных

03.11.20 / Кобольды: Хранители шахтеров и подземных сокровищ

23.09.21 / От светлого и безмятежного до смелого и капризного: как сделать интерьер в сером цвете элегантным и нескучным

28.06.22 / Скандалы: «Мы живем чужой жизнью»

20.03.22 / Уходовые процедуры, стрижки и даже макияж: принципы наведения красоты по фэншуй

13.04.22 / Электрокроссовер Toyota bZ4X дебютировал на японском рынке

18.01.21 / Скандалы: Джунгарское хамство

07.04.22 / Визитная карточка: как характеризуют женщину цвет и форма маникюра

19.10.20 / Армия: Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика