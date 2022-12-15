 

Телефонные мошенники обчистили пенсионерку на 400 тысяч

15.12.2022, 5:17, Разное
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Банда телефонных мошенников выманила у 83-летней жительницы подмосковного Орехово-Зуева 400 тысяч рублей. Одного из подозреваемых задержали, сообщает “Радио 1”.

Пенсионерке позвонила женщина, которая представилась медицинским работником. Она сообщила, что дочь 83-летней жительницы Подмосковья стала виновником ДТП. Якобы в аварии пострадал ребенок и теперь ему требуется операция за 800 тысяч. У пенсионерки оказалась только половина суммы, и она передала ее “помощнику” звонившей мошенницы. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, лишь позднее женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В итоге правоохранители задержали мужчину, который забирал у пенсионерки деньги. 34-летний житель Северо-Кавказского округа рассказал, что нашел работу курьера в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”, пишут “Вести Подмосковья”.


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