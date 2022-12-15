 

Мнение: О стойком чувстве дежавю… Россия снова готовится к…?

15.12.2022, 4:59, Разное
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Судя по сводкам российских «военкоров» с мест событий, подтверждающих информацию Минобороны России с окопными подробностями, всё идёт своим чередом и в правильном направлении. Сила V правде давит и ломит, пересиливает, можно сказать. И кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтверждает: СВО продолжается, первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР, никаких «рождественских» перемирий не планируется…

А всяким торопыгам нужно набраться терпения… Спецоперация — это «длительный процесс может быть», но «вопросов она не вызывает» —

И только одно…

…неловкое чувство, именуемое памятью, подсказывает и напоминает. Были ведь уже периоды и этапы, когда «ура, мы ломим, гнутся шведы» (теперь, видимо, «укры»). И упорная борьба за каждый город, посёлок, деревню, дом в деревне и деревенский сарай — тоже…

Поступательное продвижение, людей сбережение…

А потом — бац! — и «сорваны атаки ВСУ» на недавних направлениях успешных наступлений. Бац! — и «перегруппировка». Бац! — и «манёвр»…

Нет-нет, сейчас, конечно же, всё будет иначе. Все уроки усвоены, выучены, вызубрены. Больше никаких «жестов доброй воли»!

Вот только в МАГАТЭ уже уверенно рассказывают, какой может быть зона безопасности вокруг Запорожской АЭС. И тема «аммиакопровода» опять выходит на первый план с интересными подробностями.

От этого всего у вас чувство дежавю не возникает?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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