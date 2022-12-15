 

Мнение: И пулемет снова застрочил

15.12.2022, 4:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эпиграф:
-Товарищ командир, беда! У меня пулеметные ленты кончились!
– Но ты же коммунист!
И пулемет снова застрочил.

Абсурдистские хохмы нынче уже прямо в новостях по радио рассказывают. Разница с анекдотами только в том, что эти – непридуманные. В общем, дело такое.
Первым клоуном выступает известная нам еще по ковидному цирку Попова, глава Роспотребнадзора. Она вышла на арену и буквально позавчера сделала заявление – спокуха, граждане, не толпиться, прививаться от гриппа уже поздно!
«Глава Роспотребнадзора Попова объявила о завершении прививочной кампании против гриппа»

Это произошло, стало быть, во вторник. А уже в среду (!) на арену выскочил старший клоун В.В.Путин… и внёс поправку: нет-нет, в стране жуткая эпидемия, всем прививаться!

«Президент Путин: вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения»

Мама дорогая… Клоуны разбушевались. Я давно слежу за путинским цирком, но чтоб вот так – с интервалом в сутки два противоположных по смыслу заявления…
Путин просто дезавуировал главу собственного Роспотребнадзора. Она говорит – не прививайтесь, поздняк метаться, он – нет, прививайтесь, скоты, кому сказал. Фактически мы всей страной имели удовольствие наблюдать натуральную перебранку через СМИ двух высокопоставленных чиновников.

Сам я отродясь не прививался ни от какого гриппа – я все-таки учился в университете и знаю, что прививки от гриппа в принципе невозможны (вирус мутирует быстрее, чем их производят); все эти «ежегодные вакцинации от гриппа» во всех странах существуют чисто для выдаивания госбюджетов и больше ни для чего – грандиозная афера, которую некому разоблачить, хотя давно все всё знают.

Но дело не в этом. Понятно в принципе, что в стране огромное количество бездумных обывателей, которым очень хочется верить в заботливое государство, что всегда вытрет им сопли и оплатит похороны – на них Путин по привычке и работает, отыгрывая свой имидж «отца нации». Однако – что за сбой? Как оказалась возможной такая накладка, что Путин выступил в странной роли комического отца-всезнайки, «поправляющего» своего профильного министра: та – «вакцины уже не помогут», а Пути-Пут ей в пику «а вы все равно колитесь»?

Ну и самый пикантный вопрос: как кто-то еще может верить в какую-то «заботу государства» о «здоровье нации», когда государство у них же на глазах бестрепетно отправляет толпы своих граждан ДАЖЕ БЕЗ МЕДКОМИССИИ (!) в окопы – подыхать за Лисичанск и Авдеевку? Какая тут «забота о здоровье», дай ответ!

Не дает ответа.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.22 / Строительство спорткомплекса для училища олимпийского резерва в Восточном Измайлове завершено

07.05.22 / Столтенберг – цель НАТО — не допустить эскалации украинского кризиса

15.05.21 / Проклятие индейского знахаря и загадочные убийства в калифорнийском городке Пасо Роблес

12.06.22 / “Может пахнуть уголовкой”: почему нужно прекратить травлю “предательницы” Пугачевой

09.08.22 / Финские пограничники заставляют россиян петь песню «Njet Molotoff»

19.11.22 / Мнение: Задача про рыбалку

03.06.21 / Первые цифры: туристический сезон в Греции открыт

18.05.21 / Пилот ВМС США: За 2015-2017 годы я и мои коллеги сотни раз видели скоростные НЛО, и они стали для нас привычным делом

05.05.21 / Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили день рождения дочери Софии

08.12.22 / Мнение: Запад готовится к своему поражению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика