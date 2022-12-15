Мнение: И пулемет снова застрочил

Эпиграф:

-Товарищ командир, беда! У меня пулеметные ленты кончились!

– Но ты же коммунист!

И пулемет снова застрочил.

Абсурдистские хохмы нынче уже прямо в новостях по радио рассказывают. Разница с анекдотами только в том, что эти – непридуманные. В общем, дело такое.

Первым клоуном выступает известная нам еще по ковидному цирку Попова, глава Роспотребнадзора. Она вышла на арену и буквально позавчера сделала заявление – спокуха, граждане, не толпиться, прививаться от гриппа уже поздно!

«Глава Роспотребнадзора Попова объявила о завершении прививочной кампании против гриппа»

Это произошло, стало быть, во вторник. А уже в среду (!) на арену выскочил старший клоун В.В.Путин… и внёс поправку: нет-нет, в стране жуткая эпидемия, всем прививаться!

«Президент Путин: вакцинацию от гриппа надо продолжать и повышать иммунизацию населения»

Мама дорогая… Клоуны разбушевались. Я давно слежу за путинским цирком, но чтоб вот так – с интервалом в сутки два противоположных по смыслу заявления…

Путин просто дезавуировал главу собственного Роспотребнадзора. Она говорит – не прививайтесь, поздняк метаться, он – нет, прививайтесь, скоты, кому сказал. Фактически мы всей страной имели удовольствие наблюдать натуральную перебранку через СМИ двух высокопоставленных чиновников.

Сам я отродясь не прививался ни от какого гриппа – я все-таки учился в университете и знаю, что прививки от гриппа в принципе невозможны (вирус мутирует быстрее, чем их производят); все эти «ежегодные вакцинации от гриппа» во всех странах существуют чисто для выдаивания госбюджетов и больше ни для чего – грандиозная афера, которую некому разоблачить, хотя давно все всё знают.

Но дело не в этом. Понятно в принципе, что в стране огромное количество бездумных обывателей, которым очень хочется верить в заботливое государство, что всегда вытрет им сопли и оплатит похороны – на них Путин по привычке и работает, отыгрывая свой имидж «отца нации». Однако – что за сбой? Как оказалась возможной такая накладка, что Путин выступил в странной роли комического отца-всезнайки, «поправляющего» своего профильного министра: та – «вакцины уже не помогут», а Пути-Пут ей в пику «а вы все равно колитесь»?

Ну и самый пикантный вопрос: как кто-то еще может верить в какую-то «заботу государства» о «здоровье нации», когда государство у них же на глазах бестрепетно отправляет толпы своих граждан ДАЖЕ БЕЗ МЕДКОМИССИИ (!) в окопы – подыхать за Лисичанск и Авдеевку? Какая тут «забота о здоровье», дай ответ!

Не дает ответа.