Новая Зеландия попытается впервые в мире законодательно сохранить некурящее поколение

Правительство Новой Зеландии ввело неуклонно повышающийся возрастной ценз на покупку сигарет, цель которого заключается в том, чтобы жители страны в возрасте 14 лет и младше никогда не смогли их покупать. Это первое в мире законодательство, запрещающее курение для следующих поколений, пишет The Guardian. В то же время статистика показывает, что количество людей, ежедневно использующих вейпы, растёт быстрее, чем сокращается число обычных курильщиков, отмечается в статье.



Pixabay

Новая Зеландия принимает первый в мире закон о табаке, фактически запрещающий курение для последующих поколений путём введения неуклонно повышающегося возрастного ценза. Цель этой меры заключается в том, чтобы юные жители страны в возрасте 14 лет и младше никогда не могли легально покупать сигареты, поясняет The Guardian.

«Тысячи людей смогут прожить более долгую и здоровую жизнь, а у системы здравоохранения будет на пять миллиардов долларов больше, поскольку не придётся лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты и ампутации», — сказала при принятии этого закона во вторник заместитель министра здравоохранения Айеша Верралл.

Новая Зеландия считается первой страной в мире, которая ввела ежегодно повышающийся возрастной ценз для курения, гарантирующий, что табак не будет продаваться тем людям, которые родились после 1 января 2009 года. Правительство страны также увеличило финансирование медицинских услуг и развернуло кампании по отказу от курения, направленные специально на общины маори и других коренных жителей тихоокеанских островов.

Это будет сопровождаться также целым рядом других мер, направленных на то, чтобы сделать курение в целом менее доступным, включая в том числе резкое сокращение разрёшенного количества никотина в табачных изделиях. Кроме того, сигареты можно будет купить только через специализированные табачные магазины, а не в обычных супермаркетах на каждом углу. Количество магазинов, которым по закону будет разрешено продавать сигареты, в целом сократится в десять раз по сравнению с существующим уровнем — с 6000 до 600 по всей стране, поясняется в статье.

Соответствующие законы прошли окончательное чтение во вторник вечером и вступят в силу в 2023 году. При помощи таких жёстких ограничений правительство Новой Зеландии пытается достичь своей цели — сделать страну «свободной от табачного дыма» к 2025 году, пишет The Guardian.

«На протяжении десятилетий мы позволяли табачным компаниям сохранять свою долю рынка, в то время как их смертоносный продукт всё больше вызывал привыкание. Это отвратительно и странно. У нас в стране сейчас больше правил безопасности, регулирующих продажу сэндвичей, чем сигарет», — сказала в этой связи Верралл, представляя данный закон в первом чтении летом этого года.

«Мы хотим удостовериться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы будем считать преступлением продажу или поставку курительных табачных изделий новым поколениям молодёжи. Когда закон вступит в силу, люди в возрасте 14 лет никогда больше не смогут легально покупать табак», — также добавила она. По словам Верралл, уровень курения в стране заметно сокращается и цель правительства по отказу от курения к 2025 году выглядит вполне достижимой.

Однако новые законы при этом не будут ограничивать продажу вейпов. А данные показывают, что как минимум некоторые из жителей Новой Зеландии после отказа от сигарет переходят на вейпы. Опубликованная в ноябре статистика свидетельствует, что число людей, курящих ежедневно, упало до 8% по сравнению с 9,4% в прошлом году, что является самым низким показателем с момента начала наблюдений. Но при этом рост числа любителей вейпинга происходил быстрее, чем сокращение числа курильщиков: 8,3% взрослых сейчас ежедневно используют вейпы, по сравнению с 6,2% в прошлом году, отмечается в статье.