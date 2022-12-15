 

“Обманули”: Родная кровинушка покойника Моисеева пошла войной на заграбаставшего миллионы наследника

15.12.2022, 3:55, Разное
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Внезапная смерть знаменитого певца стала настоящей трагедией для его поклонников и друзей. Он долгое время болел, из-за чего перестал появляться на публике, а на 69-м году жизни не справился с последствиями третьего инсульта. Борис Моисеев уже мертв, однако родственники все никак не дают ему спать спокойной.

Несмотря на то, что у артиста есть родной брат, до последнего вдоха рядом с ним был его директор Сергей Горох. Даже когда исполнитель хита “Голубая луна” умер, родная кровинушка не приехала на похороны, чтобы проститься, а их организацией занимался именно помощник музыканта.

Наверное поэтому в том, что свою недвижимость Борис Моисеев переписал на Сергея Гороха, многие не видят ничего удивительного. Зато подлый заговор разглядел его брат Маркс Толкач, который буквально пошел войной на заграбаставшего миллионы наследника.

“Считает, что квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами да деньгами по праву принадлежат ему”, – сообщают журналисты, знакомые с ситуацией.

Родственник уверен, что его младшего брата “обманули”, именно поэтому в завещании появились чужие люди, не относящиеся к его семье. Адвокат Александр Добровинский объяснил, что родственник Бориса Моисеева намерен инициировать расследование.


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