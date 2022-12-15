 

Что будет с рынком жилья в 2023 году?

15.12.2022, 3:55, Разное
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К концу 2022 года на рынке жилой недвижимости Московского региона обозначились две основные проблемы – переизбыток нового предложения и чрезмерно высокие цены.

В 2020-2021 году жилье в Москве и Подмосковье подорожало на 50-100%, в зависимости от конкретной локации, – как в новостройках, так и на вторичном рынке. Столько резкий рост цен до этого наблюдался лишь в начале 2000-х годов. Однако в тот период росли и доходы населения, чего не происходит в последние годы.

Рост цен на жилье носит искусственный характер. Он стал возможен, в частности, из-за решения Центробанка сократить ключевую ставку во время пандемии. Это привело к удешевлению ипотеки, всплеску спроса на жилье и ажиотажному повышению цен со стороны застройщиков.

Образовавшийся ценовой пузырь начал постепенно сдуваться. Рынок уже смог отыграть назад весенний рост цен. В результате цены на жилье внутри МКАД приблизились к уровню февраля, а в Новой Москве – стали ниже на 2%. Скидки на вторичном рынке сейчас достигают 20%, на рынке новостроек – 30%.

В 2023 году снижение цен продолжится. Этот тренд будет поддерживать переизбыток предложения. На рынке новостроек в продаже находится в полтора раза больше лотов, чем годом ранее, на вторичном рынке – в два раза. В итоге цены могут снизиться примерно на треть и опуститься до уровня января 2020 года, в том числе за счет дисконтов.


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