 

Комплекс городского хозяйства Москвы восстановил путепровод в центре Луганска

15.12.2022, 2:32, Разное
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Путепровод восстановили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Работы прошли максимально быстро и качественно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса отремонтировали бетонные поверхности, усилили опоры, обустроили мостовое полотно в двух пролетах и уложили гидроизоляцию.

“На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетные и перильные ограждения”, – передает слова чиновника портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что московские коммунальщики отремонтировали 420 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Донецке и Луганске. Также в порядок приведено 45 тысяч квадратных метров тротуаров.

Для нужд ремонтных работ в эксплуатацию ввели два асфальтобетонных завода. Их общая мощность – около 300 тонн смеси в час.

Кроме того, Москва помогла восстановить и подготовить к зиме более 300 объектов в Луганске. Столица направила в ЛНР около 2,5 тысячи специалистов и 360 единиц техники.

Московские коммунальщики отремонтировали в Луганске 149 объектов, включая детский сад и восемь школ. Продолжается восстановление физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.


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