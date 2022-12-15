 

Мнение: О тройном факапе с российской нефтью… Это провал?

15.12.2022, 2:10, Разное
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Да уж, чего только в этой жизни ни случается… Но чтобы так быстро?

Однако…

Интересная ситуация сейчас вокруг «нефтяного эмбарго» ЕС против России. А точнее, вокруг «потолка цен» на российскую #нефть, установленного для третьих стран: сама-то Европа добровольно отказалась импортировать её танкерами, но не по нефтепроводам. Краше не придумаешь!

Вопреки мрачным прогнозам, после введения европейского эмбарго и потолка цен, экспорт российской нефти не только не снизился, но даже вырос. За неделю, завершившуюся 9 декабря, танкеры вывозили из морских портов 3,5 млн баррелей в сутки – на 500 тыс. больше, чем неделей ранее. Хотя страны Северной Европы де-факто прекратили закупки, а на юге от российских баррелей отказались Италия, Хорватия и Румыния, весь объем смели покупатели из Азии, которым пришлись по душе скидки в 40%.

Танкеры, «списанные на металлолом», отвезли в Азию почти 90% российского нефтяного экспорта – более 3 млн баррелей в день. Из них треть уплыли на судах, скрывающих пункт назначения. Бросовые цены, которые на прошлой неделе опускались ниже 44 долл. за баррель, привели к тому, что российский нефтяной экспорт едва не установил многомесячный рекорд. Больше нефти за последние полгода Россия продавала только в июне и на первой неделе ноября. Упс!

Но и нефтяные цены «подвели» Европу в итоге. Если после объявления «потолка» они двинули вниз, то теперь отыграли уже половину падения. И не собираются останавливаться на этом, похоже.

Упс номер два

Ну и главный удар, самый «хитрый» подготовила, разумеется, #Россия.

В итоге #Кремль придумал очень хитрые меры в ответ на санкции против нефтяной отрасли, которые ввели Евросоюз и страны G7. Указ президента, который готовится уже почти две недели, не будет включать запрета на нефтяной экспорт в страны, присоединившиеся к «потолку цен» — об этом сообщили Bloomberg чиновники, знакомые с ситуацией. В документе, который, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, будет опубликован в ближайшее время, конкретные государства не упоминаются вообще, говорят источники агентства. Нет в нём и каких-либо ограничений на размер скидки, которую нефтяники дают своим покупателям. Отсутствует и нижний лимит стоимости нефти – своего род «пол цен», который в Кремле рассматривали как противовес «потолку». В указе, по словам источников Bloomberg, лишь запрещается упоминать «потолок» в контрактах на поставки нефти. А так — полная свобода неформально соблюдать все ограничения и требования покупателей.

Вот этот упс — он всем «упсам» упс! Не прогнулись

И снова всех переиграли?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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