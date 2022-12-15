Депутат: Цифровизация снимает избыточную административную нагрузку с деловых людей

«На сегодня у нас почти 100% услуг, необходимых предпринимателям, предоставляются в электронном виде. Собственники бизнеса, менеджеры уже давно поняли, что эти сервисы надежны и удобны. Россия входит в мировые лидеры в этой сфере», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя итоги совещания у президента, посвященного реформе контрольно-надзорной деятельности правительства.

«Продолжение цифровизации необходимо. Как раз в рамках этой политики на совещании и была поддержана идея вице-премьера Дмитрия Григоренко перевести в будущем году в электронный вид все востребованные бизнесом разрешения и лицензии», – говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Основной же темой совещания стала реформа контрольной и надзорной деятельности – то, что называется «регуляторной гильотиной», указал депутат. «Регуляторной гильотиной» называют пересмотр и отмену избыточных требований, мешающих развитию бизнеса. «В последние годы одним из главных направлений работы правительства было как раз сокращение избыточных правовых актов. Цель – снимать избыточную административную нагрузку с деловых людей», – отметил Кирьянов.

По словам депутата, в подавляющем большинстве федеральных органов власти прижился так называемый «риск-ориентированный подход». Он подразумевает: интенсивность контроля за бизнесом должна зависеть от того, велик ли потенциальный риск из-за несоблюдения фирмой тех или иных требований – например, экологических норм. Если раньше часто требовался выезд сотрудников надзорных органов на место – зачастую с проверкой и последующими штрафами, то сейчас в основном ограничиваются профилактическими мерами, заметил Кирьянов.

Еще одним вопросом в повестке совещания стал запуск Социального фонда РФ, создаваемого за счет слияния Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования, сказал Кирьянов. «Новый фонд заработает с 1 января. Его создание мы поддержали в Госдуме полгода назад, поскольку такая реформа позволит лучше администрировать сбор взносов. Кроме того, слияние двух фондов даст больший охват в части социального страхования и облегчит жизнь как работодателям, так и застрахованным – рядовым россиянам», – подытожил собеседник.

В среду президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное реформе контрольно-надзорной деятельности. Как отметил на совещании вице-премьер Дмитрий Григоренко, реформа позволила сократить вдвое сроки получения лицензий и разрешений для бизнеса. Путин поддержал предложение правительства в следующем году заняться переводом в электронный вид всех видов актуальных разрешений и лицензий для бизнеса.

Об эффекте от создания Социального фонда РФ на совещании рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Объединение двух фондов, по словам Котякова, было необходимо для решения трех ключевых задач: повышение качества обслуживания граждан, в том числе путем упрощения доступа к госуслугам, расширение охвата граждан обязательным социальным страхованием и, наконец, снижение административной нагрузки для работодателей.

По словам Котякова, благодаря объединению фондов высвободились административные здания, в которых теперь открываются центры общения для пожилых граждан, – они уже действуют в 11 субъектах. В ближайшее время планируется открыть еще 26 таких центров. «Работа данных центров организована в партнерстве с ветеранскими организациями и с союзами пенсионеров», – указал глава ведомства.

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