 

Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»

15.12.2022, 2:00, Новости дня
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В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.

Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды». Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере».

На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».

В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву. По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации. 

Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании РФ «государством – спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Москва сообщила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией. Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран – спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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