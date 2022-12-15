Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области

После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.

В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.

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