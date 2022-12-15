 

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области

15.12.2022, 2:00, Новости дня
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После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.

В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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