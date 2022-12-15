Грозила инвалидность: Воробей о жизни единственной дочери после серьезной операции за 7 миллионов

Дочь Воробей появилась на свет раньше срока – в семь месяцев. Она была слабая, болезненная. Позже актриса вспоминала, что врачи вообще запрещали рожать, но она настояла на своем. Во время беременности она много работала, уставала, нервничала. Вот и итог…

А подростковом возрасте у Сони начала сильно болеть спина. Диагноз врачей был неутешительным – у девочки обнаружили сколиоз третьей степени с искривлением позвоночника на 43 градуса. Заболевание грозило дальнейшей инвалидностью. Нужно было срочное хирургическое вмешательство. И в 2018 году в немецкой клинике ей сделали операцию на позвоночнике, которая длилась 6 часов. Деньга на лечение – около 7 миллионов рублей – помогли собрать коллеги знаменитой матери по “Аншлагу”.

Процесс восстановления был сложным и долги. Поначалу Соня не могла даже садиться самостоятельно, все пришлось осваивать заново. Зато потом боли исчезли, а девочка даже подросла на 4 сантиметра.

В старших классах она поняла, что ее призвание — медицина. И поступила в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. “Сейчас она учится на втором курсе, готовится к сессии– рассказала “Дни.ру” Воробей. – Это был целиком ее выбор, я никак на нее не давила. Напротив, приветствую ее свободу и право самой выбирать, решать, определять судьбу. Спасибо ей огромное, что не захотела стать артисткой, что искала свое место в жизни не по блату, а по призванию!”